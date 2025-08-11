Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Meteoroloji, yurdun doğusunda yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 07:52, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 08:03
Türkiye genelinde hava durumu bugün büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Uyarılar
- Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ile Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
- BALIKESİR: 35°C, az bulutlu ve açık
- EDİRNE: 39°C, az bulutlu ve açık
- İSTANBUL: 32°C, az bulutlu ve açık
Ege
- DENİZLİ: 42°C, az bulutlu ve açık
- İZMİR: 42°C, az bulutlu ve açık
- MUĞLA: 39°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
- ADANA: 43°C, az bulutlu ve açık
- ANTALYA: 36°C, az bulutlu ve açık
- HATAY: 37°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu
- ANKARA: 34°C, az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR: 35°C, az bulutlu ve açık
- KONYA: 34°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
- BOLU: 33°C, az bulutlu ve açık
- DÜZCE: 34°C, az bulutlu ve açık
- SİNOP: 32°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
- AMASYA: 34°C, parçalı bulutlu
- ARTVİN: 26°C, parçalı yer yer çok bulutlu
- SAMSUN: 30°C, parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
- ERZURUM: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- KARS: 29°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA: 37°C, az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
- DİYARBAKIR: 41°C, az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 41°C, az bulutlu ve açık
- MARDİN: 39°C, az bulutlu ve açık