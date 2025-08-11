Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı korumak amacıyla yürüttüğü denetim ve incelemelerini sürdürüyor.

Reklam Kurulu'nun temmuz toplantısında sağlık ürünleri ve gıda takviyeleri, emlak ilanları, turizm tanıtımları, iletişim ve finans hizmetleri ile sosyal medya içerikleri gündemde yer aldu.

Bakanlık verilerine göre, temmuz ayında 134 dosya görüşüldü. Bu dosyalardan 122'si mevzuata aykırı bulundu. Bu kapsamda toplam 15 milyon 733 bin TL idari para cezası kesildi ve 3 dosya için durdurma cezası uygulandı.

Yılın ilk 7 ayında 970 dosya görüşüldü

Ocak-Temmuz döneminde toplam 970 dosya hakkında görüşme ve değerlendirme yapılırken, bunların 875'inin aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama kapsamında olduğu belirlendi.

Bu dosyalar için durdurma cezası ile birlikte 156 milyon 856 bin TL idari paza cezası verildi.

73 dosyaya ise erişim engeli uygulandı.

Bakanlıktan kararlılık mesajı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ihtiyaç ve hassasiyetlerini istismar eden, mevzuata aykırı her türlü aldatıcı, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamaya karşı gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğinin mesajını verdi.

Reklam Kurulu kararlarıyla yalnızca tüketicilerin aldatılmasının önüne geçilmemekte; aynı zamanda ilgili sektörlerde etik dışı tanıtımların neden olduğu haksız rekabetin önlenmesi, indirim ve fiyat bilgisi içeren yanıltıcı reklamlara karşı fiyat dengesinin korunması da sağlanmaktadır.