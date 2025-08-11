Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
Balıkesir Depremi Sonrası Mahalle Sakinleri Geceyi Dışarıda Geçirdi

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası mahalle sakinleri geceyi dışarıda geçirdi.

11 Ağustos 2025
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, etkilenen mahallelerin sakinleri geceyi dışarıda geçirdi. Deprem, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Alacaatlı ve 16 kilometre uzaklıktaki Kızılgür mahallelerinde de hissedildi. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle vatandaşlar, güvenlik amacıyla evlerine girmemeyi tercih etti. Özellikle yaşanan korku ve tedirginlik, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Kırsal Kızılgür Mahallesi'nde Cami Hasarı

Kırsal Kızılgür Mahallesi'nde yaklaşık 130 kişinin yaşadığı bölgede bulunan 49 yıllık caminin minaresi, deprem nedeniyle yıkıldı. Dron ile görüntülenen caminin minaresindeki alem, külah, şerefe ve gövde sokağa devrildi. Cami cemaatinden 70 yaşındaki Muammer Kızmaz, çocukluğunun bu camide geçtiğini ve inşaatında çalıştığını belirtti.

Deprem Anında Yaşananlar

  • İsmail Turgut, depreme kırsal Gölcük Mahallesi'nde otomobilinde yakalandı. Sarsıntı sırasında aracının savrulduğunu ve dağlardan duman çıktığını ifade etti. Turgut, "Her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti. Her 5 dakikada, 3 dakikada bir gürültülü bir şekilde sarsıntı devam etti. Bu şartlarda eve girmeyi düşünmüyoruz, korku var üstümüzde." dedi.
  • Cennet Turgut, evlerinde çatlaklar oluştuğunu ve sarsıntılardan dolayı korktuklarını söyledi.

Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda Geceleyenler

  • Hasan Umur, stadyumda sabahladıklarını ve deprem anında her şeyin yere döküldüğünü belirtti.
  • Kemal Umut, deprem korkusu nedeniyle evlerine giremediklerini anlattı.

