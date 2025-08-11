Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
MHP, Şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i Andı

MHP, 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik için sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 09:52, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 09:53
MHP, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için şehadetlerinin sekizinci yılında anma mesajı yayımladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesine yer verildi. Bu anlamlı mesaj, şehitlerin unutulmadığını ve milletin onlara olan minnet duygusunun her zaman canlı tutulduğunu bir kez daha gösterdi.

Şehitler İçin Anma Mesajı

  • Eren Bülbül ve Ferhat Gedik, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde terör saldırısında şehit oldu.
  • MHP, şehitlerin anısını yaşatmak için sosyal medya üzerinden anlamlı bir mesaj paylaştı.
  • Mesajda, şehitlere rahmet ve minnet duyguları ifade edildi.

