Ana sayfaHaberler Ekonomi

Damla Kent projesi halka arz sonuçları belli oldu

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası'na yoğun bir ilgi vardı. Halk arz işlemleri 4-8 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Bugün haftanın ilk günü ve sonuçlar yoğun şekilde araştırılıyor. Vatandaşlar bilgi almak adına "Damla Kent projesi halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 09:57, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 09:58
Damla Kent projesi halka arz sonuçları belli oldu

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle İstanbul'un Başakşehir, Bağcılar, Esenler ilçelerinde geliştirilen bir konut projesi olan Damla Kent'e yoğun bir rağbet vardı. Gayrimenkul sertifikası biriktiren vatandaşlar ev sahibi olacaklar. Talepler 4-8 Ağustos tarihleri arasında alındı, şimdi gözler sonuçlarda... Şimdi en çok yöneltilen soru "Damla Kent projesi halka arz sonuçları açıklandı mı" şeklinde...

Damla Kent projesi halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Halka arz edilen sertifika sayısı: 1,92 milyar adet
  • Ek satış: 897 milyon adet
  • Toplam satış: Tüm sertifikalar satıldı
  • Toplam büyüklük: 21,4 milyar TL
  • Talep yoğunluğu: Ek satış hariç 1,92 milyar adet için 3,59 milyar adet talep (1,87 kat)
  • Halka arzın toplam büyüklüğü 21.4 milyar lira olarak gerçekleşti.
  • Ek olarak 897 milyon 111 bin 722 adet gayrimenkul sertifikası satışı da gerçekleşti.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi gelmiştir.

