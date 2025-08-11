Depremde ölen kişi ünlü oyuncunun amcası çıktı

Sosyal medya hesabından deprem sonrasında paylaşımda bulunan Eylül Tumbar, "Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor! Umarım en az hasarla atlatılır. Geçmiş olsun." demişti.

Birçok yapımda rol alan oyuncu Eylül Tumbar'ın sosyal medya paylaşımıyla depremde ölen kişinin amcası olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net