128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı

Eğitim Bir Sen, 2024 yılında kurulan Milli Eğitim Akademisi'ni kapsamlı biçimde analiz eden raporunu yayımladı. Raporda, öğretmen seçiminden mesleki gelişime, liyakat esaslı yönetimden üniversitelerle iş birliğine kadar geniş bir reform paketi önerildi.

11 Ağustos 2025 10:34
Eğitim-Bir-Sen, "Milli Eğitim Akademisi'nin Kurumsal Rolü: Öğretmenlik Mesleğinde Niteliksel Dönüşüm, Stratejik Sınırlar ve Yapısal Gerilimler Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı raporunu kamuoyuna sundu. 21. yüzyıldaki toplumsal ve teknolojik dönüşümün, öğretmenlik mesleğini nasıl yeniden tanımladığına dikkat çeken rapor, Milli Eğitim Akademisi'nin bu süreçte üstlenebileceği kritik rolü detaylı biçimde ortaya koyuyor.

Raporda, öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsündeki gerileme, eğitim fakültelerindeki kuram-uygulama dengesizliği, hizmet içi eğitim yetersizlikleri ve yönetici atamalarında liyakat sorunlarının eğitimde niteliği olumsuz etkilediği vurgulandı. Akademi, bu sorunların aşılması için stratejik bir dönüşüm aracı olarak konumlandırıldı.

Öğretmen seçiminde çok boyutlu değerlendirme

Mevcut öğretmen seçme sisteminin yalnızca test puanına ve sınırlı mülakata dayandığını belirten rapor, empati, iletişim, pedagojik sezgi ve sınıf yönetimi gibi mesleğin temel yetkinliklerinin de ölçülmesini öneriyor. Milli Eğitim Akademisi'nin yapılandırılmış mülakat, vaka analizi ve ders simülasyonu gibi araçlarla adayları hem bilgi hem uygulama becerileri açısından değerlendirmesi gerektiği ifade ediliyor.

Uygulama odaklı yetiştirme modeli

Rapora göre Akademi, öğretmen adaylarına teorik bilgi ile pratik deneyimi harmanlayan bir eğitim sunmalı. Eğitim psikolojisi ve ölçme-değerlendirme gibi derslerin yanı sıra uzun süreli okul stajları, mikro öğretim uygulamaları ve mentorluk sistemiyle adaylar sınıf ortamına hazır hale getirilmelidir.

Sürekli mesleki gelişim ve kariyer teşviki

Hizmet içi eğitimlerin parçalı ve zorunlu etkinlikler olmaktan çıkarılması gerektiğine değinilen raporda, mesleki gelişim programlarının ulusal stratejiye bağlanması, dijital eğitim imkanlarının yaygınlaştırılması ve tamamlanan sertifika programlarının maaş-terfi gibi özlük haklarına yansıtılması önerildi.

Eğitim yönetiminde liyakat

Okul ve il-ilçe yöneticilerinin liyakat esaslı kriterlerle atanması gerektiği vurgulanan rapor, liderlik, stratejik planlama ve etik yönetim konularında sürekli gelişim programlarının zorunlu hale getirilmesini, bağımsız performans izleme mekanizmalarının kurulmasını tavsiye ediyor.

Esnek ve yenilikçi müfredat

Öğretmen yetiştirme müfredatının modüler, seçmeli ders imkanı sunan, bölgesel ihtiyaçlara göre farklılaştırılabilen bir yapıda olması gerektiği ifade edildi. Dijital okuryazarlık ve eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı da müfredatın ayrılmaz parçası olarak önerildi.

Kurumsal uyum ve bilimsel özerklik dengesi

Milli Eğitim Akademisi'nin hem Milli Eğitim Bakanlığı politikalarıyla uyumlu hem de bilimsel özerkliği koruyan bir yapıda olması gerektiği vurgulandı. Üniversitelerle güçlü iş birliği ve ulusal-uluslararası kalite akreditasyonları ile hesap verebilirliğin artırılması önerildi.

Üniversitelerle ortak çalışma çağrısı

Raporda, Akademi ile eğitim fakültelerinin program uyumu sağlaması, ortak araştırma projeleri yürütmesi ve öğretmen adaylarının hem fakültede hem Akademi'de dengeli biçimde desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Hukuki statü belirsizliği uyarısı

Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda öğretmen adaylarının statüsünün tanımlanmamasının ciddi bir boşluk olduğunu belirtti. Akademi'deki hazırlık eğitimi süresince yalnızca kısa vadeli sigorta güvencesi bulunan adayların emeklilik hakkından mahrum kaldığı, bu sürenin hizmet süresine dahil edilmediği ve aile birliği ilkesinin göz ardı edildiği kaydedildi. Sendika, öğretmen adaylarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında "aday memur" statüsünde tanımlanmasını, uzun vadeli sosyal güvence ve özlük haklarının sağlanmasını talep etti.

Milli Eğitim Akademisi Raporunu okumak için tıklayınız.

