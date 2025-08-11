Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Dolar/TL Yükselişini Sürdürüyor: Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Güncel döviz kurları ve piyasa gelişmeleri haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 11:35
Yazdır
Dolar/TL Yükselişini Sürdürüyor: Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 40,7180 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,6530'dan tamamlamıştı. Bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,7180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,5430'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 54,8830'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Gündem ve Beklentiler

ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda bir araya geleceğine yönelik haber akışıyla jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faiz indirimine gideceğine ilişkin artan beklentiler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ise piyasaların odak noktasında olacak.

Kremlin'den Açıklamalar

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacakları görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacaklarını bildirdi. Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti.

Analistlerin Değerlendirmeleri

  • Bugün yurt içinde sanayi üretimi takip edilecek.
  • Yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağı belirtiliyor.


