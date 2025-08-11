Kayseri'de 14 katlı apartmanda yangın çıktı
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 11:45, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 11:48
Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde 14 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenenler için itfaiye sepetiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, dumandan etkilenen bazı vatandaşları sırtında taşıyarak binadan çıkardı.
Kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları sürüyor.