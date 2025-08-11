Kacır: Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz

Sanayicilerin güçlü üretimi sürdürdüğünü belirten Kacır, "Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı. Aylık yükseliş yüzde 0,7 olarak kaydedildi. En yüksek artış yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracatla Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

