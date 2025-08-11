Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 13:10, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 13:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 8. yılı için bir anma mesajı paylaştı:
"Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."