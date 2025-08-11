Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı

Hazırlanan ilk bilirkişi ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın müteahhidi ve bina sahibinin gözaltına alındığını belirten Bakan Tunç, "Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir." dedi.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net