Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatı 30 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı haziran itibarıyla 30 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 14:30, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 14:31
Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatı 30 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan dış ticaret endeksinin haziran sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayisinin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 2,41 milyar dolara ulaştı. Pazarlardaki zorluklara rağmen ihracatta güçlü performans görüldü.

Miktar açısından değerlendirildiğinde sektör ihracatı yüzde 17,5 artarak 4,16 milyon tona yükseldi. Kilogram başına düşen ortalama ihracat birim fiyatı 0,58 dolar oldu.

İnşaat malzemesi sanayisinin ithalatı haziranda yıllık bazda yüzde 13,1 azalarak 943 milyon dolara geriledi.

Sektörün yıllık ihracatı yüzde 4,3 arttı

Haziran itibarıyla sektörün son 12 aylık ihracatı yüzde 4,3 artarak 29,98 milyar dolara ulaştı. Miktar olarak ele alındığında ihracat yüzde 4,9 artışla 47,99 milyon ton oldu. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı 0,62 dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında ihracat pazarları durağan kalırken ticarette korumacılık endişeleri ve jeopolitik gelişmeler ihracata baskı oluşturdu. Bu gelişmelere rağmen yılın ilk yarısında ihracat artışı sağlandı.

- Haziranda tüm alt grupların ihracatında artış yaşandı

Verilere göre, haziranda inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörlerin tümünde ihracat pozitif performans gösterdi.

Artış oranı demir çelik ürünlerinde yüzde 8,6, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 10,3, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 21,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 8,6, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 8,3, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 24,4, yalıtım malzemelerinde yüzde 0,6, prefabrik yapılarda ise yüzde 40,7 olarak gerçekleşti.

