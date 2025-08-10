Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
KESK'ten Toplu Sözleşme Araştırması: Kamu Emekçilerinin Maaşları Enflasyona Karşı Korunmuyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürerken, "Mevcut Durum ve Beklentiler Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, kamu emekçilerinin yüzde 98'i maaşlarının enflasyona karşı korunmadığını düşünüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 14:00, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 14:58
KESK'ten Toplu Sözleşme Araştırması: Kamu Emekçilerinin Maaşları Enflasyona Karşı Korunmuyor

KESK, TİS görüşmeleri devam ederken "mevcut durum ve beklentiler araştırması raporu"nun sonuçlarını açıkladı. Açıklamada "Taleplerimizin karşılık bulması için için mücadelemizi yükselteceğiz" denildi.

"Taleplerimizin Karşılık Bulması İçin Mücadelemizi Yükselteceğiz"

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 4688 sayılı Yasa'nın değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Taleplerimizin karşılık bulması için fiili ve meşru mücadelemizi, her türlü zorluğu göğüsleyerek yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Koçak, TİS görüşmelerinin iktidar ve yandaş sendikalar eliyle şekillendiğini öne sürerek, "Görüşmeleri 28 Temmuz'a çekip bunu 'hazırlık toplantısı' diye adlandırdılar. Ancak ilk toplantıdan sonra günlerce masaya oturmadılar" diye konuştu.

Araştırmadan Çarpıcı Sonuçlar

KESK'in 4 bin 778 kamu emekçisinin katılımıyla yaptığı ankette öne çıkan bulgular şöyle:

%98: Maaşların enflasyona karşı korunmadığını düşünenler.

%98: TÜİK verilerinin gerçekçi olmadığını belirtenler.

%69: TİS'te kamu emekçilerinin zararlı çıkmasının başlıca nedeni olarak "Yetkili sendikaların görevini yapmaması"nı gösterenler.

%49: Sadece yetkili sendikaların değil, tüm sendikaların masada olması gerektiğini savunanlar.

Koçak, "TÜİK'in güvenilirliğinin kamu nezdinde ciddi şekilde sarsıldığını, yandaş konfederasyonlara olan güvenin de en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz" dedi.

KESK'in Öncelikli Talepleri

Koçak, kamu emekçilerinin taleplerinin yalnızca ekonomik kazanımlardan ibaret olmadığını belirterek, demokratik katılım, grev hakkı, bağımsız toplu pazarlık zemini ve sendikal temsilde adaletin de öncelikli başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

Öne çıkan talepler:

4688 sayılı Yasa'nın değiştirilmesi.

Grev hakkını engellemeyen gerçek ve özgür toplu pazarlık mekanizması.

Tüm sendikaların masada temsil edilmesi.

Büyükşehirlerde artan kira maliyetlerine karşı çözüm üretilmesi.

"Büyükşehirlerde Yüksek Kiralar Kamu Personelini Zorluyor"

Anket sonuçlarında, özellikle büyükşehirlerde yaşayan kamu çalışanlarının yüksek kira fiyatları nedeniyle ciddi ekonomik zorluk yaşadığına dikkat çekildi.

Koçak, "Büyükşehirlerde yaşam maliyetleri kamu emekçisinin gelirini eritiyor. Barınma krizi, maaş artışlarından bağımsız olarak çözülmesi gereken acil bir sorun haline geldi" dedi.

Ankette Kamu Çalışanlarının Kira Artışları Karşsında Yaşadığı Zorluklara Dikkat Çekildi

