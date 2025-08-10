KESK'ten Toplu Sözleşme Araştırması: Kamu Emekçilerinin Maaşları Enflasyona Karşı Korunmuyor

KESK, TİS görüşmeleri devam ederken "mevcut durum ve beklentiler araştırması raporu"nun sonuçlarını açıkladı. Açıklamada "Taleplerimizin karşılık bulması için için mücadelemizi yükselteceğiz" denildi.

"Taleplerimizin Karşılık Bulması İçin Mücadelemizi Yükselteceğiz"

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 4688 sayılı Yasa'nın değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Taleplerimizin karşılık bulması için fiili ve meşru mücadelemizi, her türlü zorluğu göğüsleyerek yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Koçak, TİS görüşmelerinin iktidar ve yandaş sendikalar eliyle şekillendiğini öne sürerek, "Görüşmeleri 28 Temmuz'a çekip bunu 'hazırlık toplantısı' diye adlandırdılar. Ancak ilk toplantıdan sonra günlerce masaya oturmadılar" diye konuştu.

Araştırmadan Çarpıcı Sonuçlar

KESK'in 4 bin 778 kamu emekçisinin katılımıyla yaptığı ankette öne çıkan bulgular şöyle:

%98: Maaşların enflasyona karşı korunmadığını düşünenler.

%98: TÜİK verilerinin gerçekçi olmadığını belirtenler.

%69: TİS'te kamu emekçilerinin zararlı çıkmasının başlıca nedeni olarak "Yetkili sendikaların görevini yapmaması"nı gösterenler.

%49: Sadece yetkili sendikaların değil, tüm sendikaların masada olması gerektiğini savunanlar.

Koçak, "TÜİK'in güvenilirliğinin kamu nezdinde ciddi şekilde sarsıldığını, yandaş konfederasyonlara olan güvenin de en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz" dedi.

KESK'in Öncelikli Talepleri

Koçak, kamu emekçilerinin taleplerinin yalnızca ekonomik kazanımlardan ibaret olmadığını belirterek, demokratik katılım, grev hakkı, bağımsız toplu pazarlık zemini ve sendikal temsilde adaletin de öncelikli başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

Öne çıkan talepler:

4688 sayılı Yasa'nın değiştirilmesi.

Grev hakkını engellemeyen gerçek ve özgür toplu pazarlık mekanizması.

Tüm sendikaların masada temsil edilmesi.

Büyükşehirlerde artan kira maliyetlerine karşı çözüm üretilmesi.

"Büyükşehirlerde Yüksek Kiralar Kamu Personelini Zorluyor"

Anket sonuçlarında, özellikle büyükşehirlerde yaşayan kamu çalışanlarının yüksek kira fiyatları nedeniyle ciddi ekonomik zorluk yaşadığına dikkat çekildi.

Koçak, "Büyükşehirlerde yaşam maliyetleri kamu emekçisinin gelirini eritiyor. Barınma krizi, maaş artışlarından bağımsız olarak çözülmesi gereken acil bir sorun haline geldi" dedi.

Ankette Kamu Çalışanlarının Kira Artışları Karşsında Yaşadığı Zorluklara Dikkat Çekildi