AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 15:27, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 15:25
Balıkesir adeta beşik gibi sallanıyor. Dün gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ü aşkın artçı sarsıntı yaşandı. Bölgeden korkutan yeni bir deprem haberi daha geldi.
4 büyüklüğünde deprem oldu
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 14.15'te 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Sındırgı olan depremin derinliği ise 10.54 kilometre olarak kaydedildi.