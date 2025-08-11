AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi

Balıkesir adeta beşik gibi sallanıyor. Dün gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ü aşkın artçı sarsıntı yaşandı. Bölgeden korkutan yeni bir deprem haberi daha geldi.

4 büyüklüğünde deprem oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 14.15'te 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Sındırgı olan depremin derinliği ise 10.54 kilometre olarak kaydedildi.