Eski BİK Genel Müdürü Karaca kazada hayatını kaybetti

Erdoğan: Terör devleti İsrail'e en net tepkiyi veren ülke Türkiye
Erdoğan: Terör devleti İsrail'e en net tepkiyi veren ülke Türkiye
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eski BİK Genel Müdürü Karaca kazada hayatını kaybetti

Ataşehir, seyir halindeki otomobiliyle bariyerlere çarpan eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 16:17, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 16:18
Yazdır
Eski BİK Genel Müdürü Karaca kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Finanskent bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, , yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karaca'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Karaca daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaca'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği bildirildi.

YAKUP KARACA KİMDİR

1960 yılında Ordu Korgan'da doğan Yakup Karaca, ilk ve orta öğreniminin ardından 1979 yılında Ordu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Karaca, 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi'nden Avrupa Birliği Araştırmaları (1988) ve Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Ortadoğu Araştırmaları (1991) dalında Yüksek Lisans diplomasına sahip Karaca, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci lisans eğitimini tamamladı.

2015-2019 ARASINDA BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Çalışma hayatına 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Karaca, 1996 yılında Planlama Uzmanı oldu. 2006'da Ankara'da yerleşik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde çalışan Karaca, 2007'de tekrar DPT Müsteşarlığına dönerek Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı'nda görev yaptı. 2010 yılında DPT Müsteşarlığından emekli olan ve aynı yıl Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Karaca, 24 Haziran 2015'te Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak atandı; 2019' a kadar bu görevi yürüttü Evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yakup Karaca, Arapça ve İngilizce biliyordu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber