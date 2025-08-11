Erdoğan: Terör devleti İsrail'e en net tepkiyi veren ülke Türkiye
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Global Sumud Flotilla organizasyonu yaklaşık 50 gemiyle "Gazze'ye ulaşılamaz" algısını kırmak için yola çıkacak. Özgürlük Filosu, Sumud Konvoyu, Global March to Gaza Hareketi ve Sumud Nusantara'nın oluşturduğu ekip, bu ay sonu yola koyulacak>. Madleen, Hanzala gemilerindeki ünlü isimlerin yer alacağı eyleme, ülkemizden de başvuru alınıyor. 10 bine ulaşan başvurusu sayısı, hafta sonu isim isim netleşecek. Dünya çapında Gazze için yüreğini koyanların dahil olacağı eylemin detaylarını Global March To Gaza Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Yeni Şafak'a anlattı. Ülkemizde Haluk Levent, Kenan İmirzalıoğlu gibi isimleri davet ettiklerinin altını çizen Durmaz, Avrupa'dan yola çıkacak gemilerin, deniz yoluyla yapılan en büyük eyleme imza atacağını söyledi.

Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 16:45, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 16:48
İşgalci İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için Özgürlük Filosu, Sumud Konvoyu, Global March to Gaza Hareketi ve Sumud Nusantara'nın oluşturduğu Global Sumud Flotilla organizasyonu 50 gemiyle Gazze'ye gidecek. Peki organizasyonun amacı ne, kimler gemiye binecek, binme şartları neler Global March To Gaza Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Yeni Şafak için yanıtladı.

Global Sumud Flotilla nedir? Nasıl bir oluşumdur, Gazze'yle ilişkisi nedir?

Hatırlarsınız, Refah Yürüyüşü'ne eş zamanlı olarak Sumud Konvoyu düzenlenmişti. Dördüncü dalgayı hep birlikte yapalım diye düşündük ve bir toplantı yaptık. Özgürlük Filosu, Sumud Konvoyu, Global March to Gaza Hareketi birleştik, ambargoyu kırmak için deniz yoluyla bir eylem yapalım diye kararlaştırdık. Daha sonra Malezya'nın Sumud Nusantara ekibi de katıldı. Dört organizasyonun birleşiminden Global Sumut Flotilla isimli bir üst çatı oluşturuldu.

44 ülkeden 50'ye yakın gemi Gazze'ye gidecek
Oluşumun amacı ne?
Onlarca gemiyle ablukayı kırmak için dünyanın her ülkesinden seferber olup yola çıkmak. Geçtiğimiz pazartesi günü Tunus'ta yaptığımız yüz yüze toplantıdan sonra dünya lansmanını yaptık. Türkiye'de geçen çarşamba bunu kamuoyuna açıkladık. 44 ülke onlarca gemiyle Ağustos sonunda Eylül başında Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacak.

Ülkemizden ünlü isimler de davet edildi mi?
Bazı milletvekilleri katılacağını beyan etti. Tüm ülkeyi temsil edecek, her partiden ve görüşten isme kapımız açık. Kamuoyunun tanıdığı Haluk Levent, Kenan İmirzalıoğlu gibi kişilere davetiye gönderdik. Birçok fenomen ve gazeteciyi de davet ettik. Bunlardan hangileri katılacak hafta sonu kesinleşmiş olur.

İsrail manipülasyona başladı
İnsani yardım mı taşıyacaksınız? Nihai hedefiniz ne?

İnsani yardım götüreceğiz. Ama teknik olarak 50 geminin Gazze'nin ihtiyacını karşılamayacağını biliyoruz ama burada amaç insani yardım ve aktivizmle Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak. Amaç, eş zamanlı karasal eylemlerle de bunu destekleyerek İsrail üzerindeki diplomatik baskıyı artırıp bir somut adım aldırmak. Şu an kamuoyunun yakından tanıdığı Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Brezilyalı aktivist Thiago Avila, Yasemin Acar gibi isimler Global Summit Flotilla'nın içinde. Gemiler, Avrupa'dan kalkacak. Limanları güvenlik nedeniyle paylaşmıyoruz. Şimdiden İsrail tarafından ciddi manipülasyon ve baskı başladı.

Kaptanların izinlerini iptal ediyorlar
Ne yapıyorlar, nereden ulaşıyorlar, ne yapıyorlar?
İlk aşamada İngiltere, kaptanlarımızın uluslararası sulara çıkma izni olan, ICC belgesinin kullanımıyla ilgili zorlaştırıcı şartlar ortaya koymaya başladı. Bu da kaptan sayısının azalmasına yol açıyor. Birinci hamle bu, ikincisi gelecekte mesela bizi radikalizmle suçlayabileceklerini düşünüyoruz. Üçüncü aşamada bayrak veren ülkelerin üzerine baskı yapacaklarını tahmin ediyoruz. Bu yüzden bazılarını açıklamıyoruz. Belki son anda vazgeçebilirler. Amaç askeri yapıyı geçmek değil adım attırmak

Gazze ablukası bu kez kırılabilir mi?

Kırılabileceğine inanıyoruz. Eğer başarılı olursa dünya tarihinin en büyük sivil eylemi olacak. Daha önce; Mavi Marmara, Madleen gibi gemiler gitti. Ama çok sayıda gemi ilk defa böyle bir teşebbüste bulunacak ve onlarca ülke var. Bu sadece fiziksel olarak askeri bir yapıyı geçmek değil, somut adım attırmak.

Başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Gemilere kim binecek? Listeler nasıl olacak? Türkler de başvurabiliyor, kriterleriniz nedir?globalsummitflotilla.org adresine 10 binin üzerinde başvuru oldu. Ayrıca Global Smooth Filotilla'nın Türkiye delegasyonu hesabından da başvuru alıyoruz. Başvurulardaki kriterimiz Gazze için gözyaşı dökmüş, insani temelde bu eylemin başarıya ulaşmasını isteyen herkesin başvurması. Ama özellikle İsrail'in terörle suçlayamayacağı isimler. Çünkü bu, tamamen sivil ve barışçıl bir eylem olacak. Tamamen insani yardım taşınacak. Hiçbir şekilde İsrail müdahale etse bile karşı koyma, fiziksel temas kurma ya da başka bir şey olmayacak. O yüzden bu kriterlere, kırmızı çizgilere uygun herkesi bu eyleme dahil edebiliriz. Ama elbette ki kontenjanımız var. Bir eleme süreci olacak. Ülkemizden başvurmak isteyenler site üzerinden kayıt formu doldurabilir. Daha sonra onlara ulaşıp bu hafta akreditasyon işlerini tamamlayacağız.

