Suriyeli inşaat işçisine kepçeyle kendi mezarını kazdırmışlar

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaklaşık 1 ay önce, 37 yaşındaki Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'ın kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Ahmad'ın en son ilçe pazarında görüldüğü ve telefon sinyalinin Tepecik Mahallesi civarında kesildiği belirlenirken son olarak polis tarafından yürütülen çalışmalar sırasında, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi'ndeki bir tarlada gömülü halde erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 20 günlük olduğu değerlendirilen cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemlerine gönderildi. Cesedin kayıp olarak aranan Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'a ait olduğu ortaya çıkarken, talihsiz adamın nasıl öldürüldüğü belirlenemedi.

Kendi mezarını kazdırmışlar

Olayın ardından polis ekipleri, cinayetle ilgili E.B. ve U.P. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İddialara göre, şüpheliler, borcu yüzünden alıkoydukları Mahmoud Ahmad'a kepçe ile kendi mezarını kazdırdı. Daha sonra ise Ahmad'ı öldürüp çukurun içerisine gömdüler ve çukuru kapattılar. Gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.