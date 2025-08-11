Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2025 Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları (Ek Yerleştirme) açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları (Ek Yerleştirme) açıklandığını duyurdu.MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.
e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.