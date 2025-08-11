Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Dr. Sedat Çelik'in doçentlik başvurusu Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından iptal edildi.

Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından Dr. Sedat Çelik'in doçentlik başvurusunda etik ihlaller tespit ederek, doçentlik belgesinin iptal edildiği kararının 7 Temmuz'da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden Şırnak Üniversitesi'ne bildirildi. Bazı vatandaşlar tarafından CİMER'e şikayette bulunarak, ÜAK'ın kararına rağmen Dr. Sedat Çelik'in Şırnak Üniversitesi'nden halen doçentlik maaşı aldığını iddia etti.

İddiaların ardından yeni harekete geçen Rektörlük Dr. Çelik hakkında soruşturma başlattı. Şırnak Üniversitesi yazılı bir açıklamada bulundu. Rektörlük, Dr. Çelik'in Yüksek Okul Müdürlüğü görevinden de alınarak hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını belirtti.

Rektörlük açıklamasında, "Üniversitemiz akademisyenlerinden Dr. Sedat Çelik ile ilgili son günlerde görsel ve sosyal medyada yanıltıcı iddialar gündeme gelmiş, kamuoyunun doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Dr. Sedat Çelik hakkında CİMER şikayet başvuruları, üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna incelemek üzere sevk edilmiş, üniversitemiz Etik Kurulu tarafından düzenlenen raporda, 'Dr. Sedat Çelik hakkında yapılan şikayet çerçevesinde inceleme yapılmış olup, söz konusu iddialardaki 8 yayının doçentlik öncesi yayınlar olduğu, doçentlik belgesinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının vermesi nedeni ile konunun Üniversitelerarası Kurul tarafından incelenmesi gerektiği' kanaatine varılmıştır. Söz konusu rapor çerçevesinde üniversitemiz rektörlüğü tarafından, ilgili kişi hakkındaki dosya, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'na gönderilmiştir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili kişi hakkında yapılan araştırma ve inceleme sonucunda; Dr. Sedat Çelik'in doçentlik belgesinin iptal edildiği rektörlüğümüze bildirilmiştir. Bunun sonucunda; rektörlüğümüzce Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Dr. Öğretim üyesi kadrosu talep edilmiş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 1 adet Dr. Öğretim üyesi kadro kullanım izni verilmiş ve Dr. Sedat Çelik'in Dr. Öğretim üyesi kadrosuna ataması yapılmıştır. Ayrıca; Dr. Sedat Çelik, rektörlük makamı oluru ile Yüksekokul Müdürlüğü görevinden alınmış olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. madde hükümleri gereğince hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve süreç halen devam etmektedir. Üniversitemiz mevzuat çerçevesinde hareket etmiş görsel ve sosyal medyada iddia edildiği gibi konuya kayıtsız kalınmamış, mevzuatın gerektirdiği süreçler işletilmiş ve halen işletilmektedir" denildi.

