Balıkesir'de iki işçinin öldüğü fabrika yangınında 1 tutuklama

Gönen ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'nde süt fabrikasında 2 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında C.A, D.Y, E.K, F.T, O.T, M.A.Ş, M.B.E. ve U.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Hasanbey Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangında, sevkiyat bölümünde çalışan işçiler Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli hayatını kaybetmişti. İşçilerin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı morguna gönderilmişti.