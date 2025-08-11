Çanakkale'de devam eden yangında 3 köy boşaltıldı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada Güzelyalı ve Halileli köylerinin ardından Erenköy'ün de tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı.