Trump: Gazze'nin işgalini açıkça desteklemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a telefon üzerinden verdiği kısa röportajda, bazı İsrailli üst düzey askerlerin planlanan operasyona karşı çıktığını, çünkü bu saldırının İsrail rehinelerinin güvenliğini tehlikeye atabileceği endişesi taşıdıklarını belirtti.

Hamas'ın "mevcut şartlarda rehineleri bırakmayacağını" savunan Trump, onları kurtarmanın "çok zor" olacağını ifade etti.

Trump ayrıca, İsrail'in sonraki adımlarını ve Hamas'ın Gazze'de kalıp kalmaması konusunu kendilerinin belirlemesi gerektiğini söyledi ve "Onlar orada kalamaz" diye ekledi.

Netanyahu'nun ofisi ise, görüşmede İsrail'in Gazze'de kalan Hamas bölgelerini kontrol altına alma planlarının ve rehinelerin serbest bırakılması ile Hamas'ın yenilgisini hedefleyen operasyonun detaylarının ele alındığını açıkladı. Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden Gazze Şehri'nin "tam kontrolü" için planlar sunmasını istedi.

İsrailli yetkililer, operasyon planlama süreci ve Gazze'deki sivil halkın tahliyesinin haftalar sürebileceğini belirtti. Bu durum, saldırı başlamadan önce bir ateşkes ve rehine müzakereleri için bir fırsat penceresi yaratıyor.

IBIZA'DA ANLAŞMA GÖRÜŞMESİ

Bu kapsamda, Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdul Rahman el-Thani, İspanya'nın Ibiza kentinde savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması için kapsamlı bir anlaşma olasılığını görüştü.

Ayrıca Hamas heyeti, Mısır istihbarat yetkilileriyle Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması için müzakereleri yeniden başlatma olasılığını görüşmek üzere Kahire'ye geldi. Hamas heyeti, iki hafta önce Katar'daki görüşmelerin çökmesi üzerine Türkiye'ye gitmişti.

Yetkililer, Hamas heyetinin Katar'ın müzakereleri yönetme biçimine Türk yetkililere şikayette bulunduğunu, ancak Türkiye'nin Hamas'ı Mısır ve Katar'dan aracılarla temasları sürdürmeye teşvik ettiğini belirtti.