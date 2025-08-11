Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasında kaldı

Çanakkale merkezli derneğin başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyüne orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı.

İhbar üzerine köyde alevlerin yaklaştığı bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların tahliyesi için evleri gezmeye başladı.

Sitedeki 2 vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren USSOD ekibi, bölgede bağlı vaziyette küçükbaş hayvanlar ve köpekler olduğunu fark etti.

Küçükbaş hayvanlarla beraber köpekleri bölgeden uzaklaştırmak isteyen USSOD ekibi, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin sitenin yolunu kapatması üzerine alanda mahsur kaldı.

Alev çemberinin arasında kalan ekip, güvenli bölge arayışına başladı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile kurtardı.

Bulundukları alandan çıkarılan USSOD ekibinin üyeleri büyük tehlike atlattı.

USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, AA muhabirine, bölgede AFAD koordinasyonunda hareket ederek, yangınla mücadele çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Güzelyalı köyünde tahliye için çalışma yaptıklarını, alevlerin yolu kapatması nedeniyle bulundukları siteden çıkamadıklarını kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:

"2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderdik. Gönderirken de orada ağaca bağlı hayvanları gördük. Keçiler, köpekler vardı. İnsanlar can havliyle uzaklaşırken hayvanların iplerini çözememişler. Kapının önünde köpekler vardı. Onları aldık. Tam çıkıyorduk. O sırada sitenin girdiğimiz yolu komple alev topu olmuştu. Daha sonra rüzgar şiddetlenince bulunduğumuz alan çember olarak alev topuna döndü."

Alevlerin neden olduğu sıcak ve duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getiren Bektaş, "Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. En son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipleri TOMA'larla beraber girip bizi aldılar. 5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı. Tahliye sırasında kaplumbağa da vardı. Onların hepsini aldık." diye konuştu.