Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Ağustos Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 23:30, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 23:42
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamada, 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme başvurularının, 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran'da gerçekleştirildiği, ikincisinin ise bugün tamamlandığı belirtildi.
