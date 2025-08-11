12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci; "Sekizinci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayalı yaklaşık iki hafta oldu. Sürecin en başından beri ifade ettiğimiz gibi; kamu işveren tarafı, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan teklifini bir an önce ortaya koymalı ve bu teklif kamuoyu nezdinde tartışılmalıdır." dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Sekizinci Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair açıklama yaptı.

Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

KAMU İŞVEREN HEYETİ ZAM TEKLİFİNİ YARIN SUNMALIDIR

Sekizinci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayalı yaklaşık iki hafta oldu. Sürecin en başından beri ifade ettiğimiz gibi; kamu işveren tarafı, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan teklifini bir an önce ortaya koymalı ve bu teklif kamuoyu nezdinde tartışılmalıdır. Aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bu önemli süreçte, maaş pazarlığı bir kaç güne sıkıştırılmamalıdır.

Toplu sözleşme takvimine baktığımızda zaman giderek daralmaktadır. Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz süreci heyecanla ve büyük bir dikkatle takip etmektedir.

Bu nedenle, kamu işveren tarafının 12 Ağustos Salı günü mutlaka teklifini bizlerle paylaşmasını bekliyoruz.

Tüm bu gelişmeler ışığında, yarın toplu sözleşme masasının toplanarak teklifin sunulması en doğru adım olacaktır.

