Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın lideri Konyaspor
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor, haftayı averajla lider geçti.
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.
Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.
- TÜMOSAN Konyaspor liderlik koltuğunda
Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti. Göztepe, Çaykur Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor da İstanbul'da ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.
Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.
Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Hesap.com Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.
Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.
- Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3
Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1
Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-3
ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-4
Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ertelendi
Kayserispor-Beşiktaş: Ertelendi
Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ertelendi
- Puan durumu
Ligde 1. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.TÜMOSAN KONYASPOR
1
1
0
0
4
1
3
3
2.GALATASARAY
1
1
0
0
3
0
3
3
3.GÖZTEPE
1
1
0
0
3
0
3
3
4.HESAP.COM ANTALYASPOR
1
1
0
0
2
1
1
3
5.SAMSUNSPOR
1
1
0
0
2
1
1
3
6.TRABZONSPOR
1
1
0
0
1
0
1
3
7.BEŞİKTAŞ
0
0
0
0
0
0
0
0
8.CORENDON ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
0
0
9.FATİH KARAGÜMRÜK
0
0
0
0
0
0
0
0
10.FENERBAHÇE
0
0
0
0
0
0
0
0
11.KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
0
0
12.RAMS BAŞAKŞEHİR
0
0
0
0
0
0
0
0
13.GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
1
2
-1
0
14.KASIMPAŞA
1
0
0
1
1
2
-1
0
15.KOCAELİSPOR
1
0
0
1
0
1
-1
0
16.İKAS EYÜPSPOR
1
0
0
1
1
4
-3
0
17.ÇAYKUR RİZESPOR
1
0
0
1
0
3
-3
0
18.GAZİANTEP FK
1
0
0
1
0
3
-3
0
- 2. hafta
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
15 Ağustos Cuma:
21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)
16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
17 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)
21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)