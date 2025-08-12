12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
12 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

12 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 00:06, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 00:09
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda "Türkiye Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli anma programına katılacak.

(Konya/12.00/14.00/Nevşehir/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden faydalanan Fatmanur Satuk-Yasin Özdal çiftinin nikah törenine katılacak.

(Karabük/10.30/11.00/11.30/13.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Alacaatlı Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(Balıkesir/14.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemeler gerçekleştirecek, basına açıklamalarda bulunacak.

(Balıkesir/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kalkınma Ajansı Projeleri toplu açılış törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sanayicilerle bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Yozgat/18.00/18.40/19.10/20.20)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret, ticaret satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ihracı ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Çanakkale ile bazı illerdeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacıbektaş'ta düzenlenecek "Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik" temalı "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 754. Yıl Dönümü Anma Etkinliği"ne katılacak.

(Nevşehir/19.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Viking takımını konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Lacivert-turunculu ekip son idmanına burada çıkacak.

(İstanbul/19.00/19.30)

3- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Norveç temsilcisi Viking'in teknik direktörü Morten Jensen ile bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/18.30/19.00)

4- FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan'da son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye bu turda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

(Tiflis/17.30)

5- FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Endonezya'da devam edilecek. Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Surabaya/06.00)

