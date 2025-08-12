Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1068

Adalet Bakanlığının 04.07.2024 tarihli Bakan Olur'u ile kurulan Bartın ve Düzce İdare Mahkemelerinin, 18.09.2024 tarihli Bakan Olur'u ile kurulan Burdur ve Karabük İdare Mahkemelerinin, 13.01.2025 tarihli Bakan Olur'u ile kurulan Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova İdare Mahkemelerinin, 15.01.2025 tarihli Bakan Olur'u ile kurulan Bitlis, Hakkari, Nevşehir, Kırşehir ve Sinop İdare Mahkemelerinin, 06.03.2025 tarihli Bakan Olur'u ile kurulan Amasya İdare Mahkemesinin, 29.05.2025 tarihli Bakan Olur'u ile kurulan Gümüşhane İdare Mahkemesinin bulunduğu illerin, coğrafi ve ekonomik şartlan, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak bölge derecelerinin değiştirilmesi hususu Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 7/2-(ı) maddesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak;

19.02.1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İdari Yargı Hakim ve Savcılan Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği'nin 2. maddesi gereğince, idari yargı teşkilatı olarak;

- Amasya İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 2 (iki),

- Bartın İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 2 (iki),

- Bitlis İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 3 (üç),

- Burdur İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 2 (iki),

- Düzce İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 2 (iki),

- Gümüşhane İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 3 (üç),

- Hakkari İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 3 (üç),

- Karabük İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 2 (iki),

- Kırşehir İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 2 (iki),

- Nevşehir İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 2 (iki),

- Niğde İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 2 (iki),

- Sinop İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 2 (iki),

- Şımak İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 3 (üç),

- Tunceli İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 3 (üç),

- Yalova İdare Mahkemesinin bölge derecesinin 2 (iki) olarak belirlenmesine karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1069

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri göz önünde bulundurularak Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Konya Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesi teklifine ilişkin 23.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-316/12785 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri ile diğer bölge idare mahkemelerine bağlı illerin coğrafi durumları, iş hacimleri, ulaşım yönünden yakınlıkları göz önüne alınarak;

- Ankara Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerinin mülki sınırlan olarak,

- Konya Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Konya, Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman ve Niğde illerinin mülki sınırlan olarak,

- Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa illerinin mülki sınırlan olarak,

- Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Erzurum, Ağn, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Kars, Tunceli ve Van illeri olarak yeniden belirlenmesine,

İşbu düzenlemenin yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçirildiği tarih itibanyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1070

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Beyşehir, Biga, Bismil, Erbaa, Gemlik, Kahta, Lüleburgaz, Menemen, Merzifon ve Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesi teklifine ilişkin 17.06.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-343/14769 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

- Beyşehir ilçesinin Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılmasına, Beyşehir Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçeleri olarak belirlenmesine,

- Biga ilçesinin Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılmasına, Biga Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Biga, Çan ve Yenice ilçeleri olarak belirlenmesine,

- Bismil ilçesinin Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılmasına, Bismil Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Bismil ilçesi olarak belirlenmesine,

- Erbaa ilçesinin Tokat Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılmasına, Erbaa Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Erbaa, Başçiftlik ve Niksar ilçeleri olarak belirlenmesine,

- Gemlik ilçesinin Bursa Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılmasına, Gemlik Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Gemlik ve Orhangazi ilçeleri olarak belirlenmesine,

- Kahta ilçesinin Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılmasına, Kahta Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Kahta, Gerger ve Sincik ilçeleri olarak belirlenmesine,

- Lüleburgaz ilçesinin Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılmasına, Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize ilçeleri olarak belirlenmesine,

- Menemen ilçesinin Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılmasına, Menemen Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Menemen, Aliağa ve Foça ilçeleri olarak belirlenmesine,

- Merzifon ilçesinin Amasya Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılmasına, Merzifon Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Merzifon, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçeleri olarak belirlenmesine,

- Mustafakemalpaşa ilçesinin Bursa Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılmasına, Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri olarak belirlenmesine,

İşbu düzenlemenin anılan mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1071

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Beyşehir, Biga, Bismil, Erbaa, Gemlik, Kahta, Lüleburgaz, Menemen, Merzifon ve Mustafakemalpaşa İnfaz Hakimliklerinin yargı çevresinin belirlenmesi teklifine ilişkin 30.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-328/13516 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nun 2. maddesine göre ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırlan içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz hakimliklerinin yargı çevresinin, il veya ilçe sınırlanna bakılmaksızın ağır ceza merkezlerinin infaz hakimliklerine ilişkin yargı çevrelerinin;

- Beyşehir İnfaz Hakimliği yargı çevresinin Beyşehir Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Biga İnfaz Hakimliği yargı çevresinin Biga Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Bismil İnfaz Hakimliği yargı çevresinin Bismil Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Erbaa İnfaz Hakimliği yargı çevresinin Erbaa Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Gemlik İnfaz Hakimliği yargı çevresinin Gemlik Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Kahta İnfaz Hakimliği yargı çevresinin Kahta Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Lüleburgaz İnfaz Hakimliği yargı çevresinin Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Menemen İnfaz Hakimliği yargı çevresinin Menemen Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Merzifon İnfaz Hakimliği yargı çevresinin Merzifon Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Mustafakemalpaşa İnfaz Hakimliği yargı çevresinin Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi olarak belirlenmesine,

İşbu düzenlemenin anılan mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1072

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Mersin ve Şanlıurfa Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesi teklifine ilişkin 30.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-328/13516 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

- Mersin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin Mersin Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Şanlıurfa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi olarak belirlenmesine,

İşbu düzenlemenin anılan mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1073

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Akşehir, Akyazı, Aliağa, Anamur, Beyşehir, Biga, Birecik, Bor, Bozüyük, Bucak, Bulancak, Çal, Çubuk, Çumra, Doğubayazıt, Gönen, Hendek, Karacabey, Karasu, Kulu, Merzifon, Orhangazi, Safranbolu, Seydişehir, Sorgun, Tire, Turhal ve Urla Aile Mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesi teklifine ilişkin 30.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-328/13516 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

- Akşehir Aile Mahkemesi yargı çevresinin Akşehir merkez yargı çevresi,

- Akyazı Aile Mahkemesi yargı çevresinin Akyazı merkez yargı çevresi,

- Aliağa Aile Mahkemesi yargı çevresinin Aliağa merkez yargı çevresi,

- Anamur Aile Mahkemesi yargı çevresinin Anamur merkez yargı çevresi,

- Beyşehir Aile Mahkemesi yargı çevresinin Beyşehir merkez yargı çevresi,

- Biga Aile Mahkemesi yargı çevresinin Biga merkez yargı çevresi,

- Birecik Aile Mahkemesi yargı çevresinin Birecik merkez yargı çevresi,

- Bor Aile Mahkemesi yargı çevresinin Bor merkez yargı çevresi,

- Bozüyük Aile Mahkemesi yargı çevresinin Bozüyük merkez yargı çevresi,

- Bucak Aile Mahkemesi yargı çevresinin Bucak merkez yargı çevresi,

- Bulancak Aile Mahkemesi yargı çevresinin Bulancak merkez yargı çevresi,

- Çal Aile Mahkemesi yargı çevresinin Çal merkez yargı çevresi,

- Çubuk Aile Mahkemesi yargı çevresinin Çubuk merkez yargı çevresi,

- Çumra Aile Mahkemesi yargı çevresinin Çumra merkez yargı çevresi,

- Doğubayazıt Aile Mahkemesi yargı çevresinin Doğubayazıt merkez yargı çevresi,

- Gönen Aile Mahkemesi yargı çevresinin Gönen merkez yargı çevresi,

- Hendek Aile Mahkemesi yargı çevresinin Hendek merkez yargı çevresi,

- Karacabey Aile Mahkemesi yargı çevresinin Karacabey merkez yargı çevresi,

- Karasu Aile Mahkemesi yargı çevresinin Karasu merkez yargı çevresi,

- Kulu Aile Mahkemesi yargı çevresinin Kulu merkez yargı çevresi,

- Merzifon Aile Mahkemesi yargı çevresinin Merzifon merkez yargı çevresi,

- Orhangazi Aile Mahkemesi yargı çevresinin Orhangazi merkez yargı çevresi,

- Safranbolu Aile Mahkemesi yargı çevresinin Safranbolu merkez yargı çevresi,

- Seydişehir Aile Mahkemesi yargı çevresinin Seydişehir merkez yargı çevresi,

- Sorgun Aile Mahkemesi yargı çevresinin Sorgun merkez yargı çevresi,

- Tire Aile Mahkemesi yargı çevresinin Tire merkez yargı çevresi,

- Turhal Aile Mahkemesi yargı çevresinin Turhal merkez yargı çevresi,

- Urla Aile Mahkemesi yargı çevresinin Urla merkez yargı çevresi olarak belirlenmesine,

İşbu düzenlemenin anılan mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1074

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesinin yargı çevresinin belirlenmesi teklifine ilişkin 30.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-328/13516 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresinin Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi olarak belirlenmesine,

İşbu düzenlemenin anılan mahkemenin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1075

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Bozüyük, Cizre, Ereğli (Konya), Fatsa ve Kozan İş Mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesi teklifine ilişkin 30.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-328/13516 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

- Bozüyük İş Mahkemesi yargı çevresinin Bozüyük merkez yargı çevresi,

- Cizre İş Mahkemesi yargı çevresinin Cizre merkez ve İdil merkez yargı çevresi,

- Ereğli (Konya) İş Mahkemesi yargı çevresinin Ereğli (Konya) merkez yargı çevresi,

- Fatsa İş Mahkemesi yargı çevresinin Fatsa merkez yargı çevresi,

- Kozan Iş Mahkemesi yargı çevresinin Kozan merkez yargı çevresi olarak belirlenmesine,

İşbu düzenlemenin anılan mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih İtibarıyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1076

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Birecik ve Küçükçekmece Tüketici Mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesi teklifine ilişkin 30.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-328/13516 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

- Birecik Tüketici Mahkemesi yargı çevresinin Birecik Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

- Küçükçekmece Tüketici Mahkemesi yargı çevresinin Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi olarak belirlenmesine,

İşbu düzenlemenin anılan mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1077

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Antalya ve Bursa Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesi teklifine ilişkin 30.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-328/13516 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

- Antalya Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi yargı çevresinin Antalya ilinin mülki sınırlan,

- Bursa Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi yargı çevresinin Bursa ilinin mülki sınırlan olarak belirlenmesine,

İşbu düzenlemenin anılan mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibanyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1078

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.05.2025 tarihli Bakan Olur'u ile kurulan Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık ve İnönü İlçelerinin coğrafi ve ekonomik şartlan, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak bölge derecelerinin belirlenmesi hususu Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 7/2-(ı) maddesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak;

19.02.1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hakimler ve Cumhuriyet Savcılan Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 2. maddesi gereğince, adli yargı teşkilatı olarak;

- Armutlu Adliyesinin bölge derecesinin 3 (üç) olarak,

- Çiçekdağı Adliyesinin bölge derecesinin 4 (dört) olarak,

- Harmancık Adliyesinin bölge derecesinin 4 (dört) olarak,

- İnönü Adliyesinin bölge derecesinin 3 (üç) olarak belirlenmesine,

İşbu düzenlemenin anılan adliyelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1079

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık ve İnönü İlçelerinde adliye teşkilatı kurulması nedeniyle bazı mahkemelerin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesi teklifine ilişkin 30.05.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-327/13515 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

1- Armutlu İlçesinin Gemlik Adliyesinin yargı çevresinden çıkartılması ile Armutlu mahkemelerinin yargı çevresinin coğrafi durum ve ulaşım imkanları, iş yoğunluğu ile birlikte sosyo kültürel ve sosyo ekonomik faktörler de dikkate alınmak suretiyle Armutlu İlçesi mülki sınırlan olarak belirlenmesine,

-Gemlik mahkemelerinin yargı çevresinin Gemlik İlçesi mülki sınırlan olarak değiştirilmesine,

-Ağır ceza mahkemeleri yönünden ise Armutlu Adliyesinin Yalova Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresine dahil edilerek Yalova Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinin Yalova, Altinova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal olarak yeniden düzenlenmesine,

2- Çiçekdağı ve Akçakent İlçelerinin Yerköy Adliyesinin yargı çevresinden çıkartılması ile Çiçekdağı mahkemelerinin yargı çevresinin coğrafi durum ve ulaşım imkanları, iş yoğunluğu ile birlikte sosyo kültürel ve sosyo ekonomik faktörler de dikkate alınmak suretiyle Çiçekdağı ve Akçakent İlçeleri mülki sınırlan olarak belirlenmesine,

-Yerköy mahkemelerinin yargı çevresinin Yerköy İlçesi mülki sınırlan olarak değiştirilmesine,

-Ağır ceza mahkemeleri yönünden ise Çiçekdağı Adliyesinin Kırşehir Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresine dahil edilerek Kırşehir Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinin Kırşehir, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur olarak yeniden düzenlenmesine,

3- Harmancık İlçesinin Tavşanlı Adliyesinin yargı çevresinden çıkartılması ile Harmancık mahkemelerinin yargı çevresinin coğrafi durum ve ulaşım imkanları, iş yoğunluğu ile birlikte sosyo kültürel ve sosyo ekonomik faktörler de dikkate alınmak suretiyle Harmancık İlçesi mülki sınırlan olarak belirlenmesine,

-Tavşanlı mahkemelerinin yargı çevresinin Tavşanlı ve Domaniç İlçeleri mülki sınırlan olarak değiştirilmesine,

-Ağır ceza mahkemeleri yönünden ise Harmancık Adliyesinin Bursa Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresine dahil edilerek Bursa Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinin Bursa, Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, Keleş, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi ve Yıldınm olarak yeniden düzenlenmesine,

4- İnönü İlçesinin Bozüyük Adliyesinin yargı çevresinden çıkartılması ile İnönü mahkemelerinin yargı çevresinin coğrafi durum ve ulaşım imkanları, iş yoğunluğu ile birlikte sosyo kültürel ve sosyo ekonomik faktörler de dikkate alınmak suretiyle İnönü İlçesi mülki sınırlan olarak belirlenmesine,

-Bozüyük mahkemelerinin yargı çevresinin Bozüyük ve Pazaryeri İlçeleri mülki sınırlan olarak değiştirilmesine,

-Ağır ceza mahkemeleri yönünden ise İnönü Adliyesinin Eskişehir Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresine dahil edilerek Eskişehir Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinin Eskişehir, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazan, Sancakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Tepebaşı olarak yeniden düzenlenmesine,

İşbu düzenlemenin anılan adliyelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1080

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Aksaray iline bağlı Sultanhanı adıyla, Artvin iline bağlı Kemalpaşa adıyla, Hakkari iline bağlı Derecik adıyla yeni ilçeler kurulması nedeniyle Kemalpaşa ilçesinin Hopa Adliyesi yargı çevresine, Sultanhanı ilçesinin Aksaray Adliyesi yargı çevresine, Derecik ilçesinin Şemdinli Adliyesi yargı çevresine bağlanması teklifine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve E-43807993-601.01-217/18933 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Sultanhanı ilçesinin Aksaray Adliyesi yargı çevresine, Kemalpaşa ilçesinin Hopa Adliyesi yargı çevresine, Derecik ilçesinin Şemdinli Adliyesi yargı çevresine bağlanmasına karar verildi.

Karar Tarihi: 06.08.2025

Karar No : 1081

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Gaziosmanpaşa ve İstanbul Adliyelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesi teklifine ilişkin 05.08.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-384/20046 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Adli yargı ilk derece mahkemeleri yönünden Eyüpsultan İlçesinin coğrafi durum ve ulaşım imkanları, iş yoğunluğu ile birlikte sosyo kültürel ve sosyo ekonomik faktörler de dikkate alınmak suretiyle İstanbul Adliyesinin yargı çevresinden çıkartılarak Gaziosmanpaşa Adliyesinin yargı çevresine dahil edilmesi ile;

Gaziosmanpaşa adli yargı ilk derece mahkemelerinin yargı çevresinin Gaziosmanpaşa, Amavutköy, Eyüpsultan ve Sultangazi İlçelerinin mülki sınırlan,

İstanbul adli yargı ilk derece mahkemelerinin yargı çevresinin Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Sanyer ve Şişli İlçelerinin mülki sınırlan olarak değiştirilmesine,

İşbu düzenlemenin 01.09.2025 tarihi itibanyla uygulanmasına karar verildi.