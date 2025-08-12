Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Eğitim

YKS tercih süreci yarın sona eriyor

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın sona erecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 07:23, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 07:37
Bu yıl 21-22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu.

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 549 bin 940, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 156 bin 40 aday girdi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 Ağustos'ta tercih süreci başladı. Bu tarihten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden alınmaya başlanan tercihler için verilen süre yarın sona erecek.

Bu yıl yükseköğretim kurumlarında genel kontenjanların yanı sıra okul birincisi, depremzede aday, 34 yaş üstü kadın, şehit yakını, gazi ve gazi yakını kontenjanları da dahil olmak üzere toplam 909 bin 190 kontenjan bulunuyor.

Depremzede, 34 yaş üstü kadın ve gazi yakınlarına özel kontenjan

Bu yıl da özel durumu olan adaylar için ek kontenjanlar ayrıldı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde ikamet eden adaylar için devlet üniversitelerinde ilave kontenjan uygulaması devam edecek; ancak bu uygulama gelecek yıl sona erecek.

Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit ve gazi yakınları, öncelikle genel kontenjan ve ardından kendileri için ayrılan özel kontenjanlar dikkate alınarak puanlarının yettiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Bu kontenjanların sınırlı olması nedeniyle, adayların tüm tercihlerini popüler programlardan oluşturması, puanlarının yetmemesi durumunda açıkta kalma riskini beraberinde getiriyor. Özel kontenjanların ilk yerleştirmede dolmaması halinde ek yerleştirmede de bu kontenjanlara yer verilecek, ancak yine dolmazsa genel kontenjana aktarılmayacak.

Sınav yılının ilk günü itibarıyla 34 yaşını tamamlamış ve daha önce bir lisans programından mezun olmamış kadınlar için de belirlenen devlet üniversitelerinde kontenjan ayrıldı.

27 yeni program

Bu yılki tercih kılavuzunda, bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve dijital tarım gibi alanlarda 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere toplam 27 yeni program ilk kez yer alıyor. "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar", "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi", "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği" ve "Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği" gibi programlar, sektörün ve iş gücü piyasasının güncel taleplerine göre tasarlandı.

Ayrıca, 2023'te açılan ve doluluk oranı %100'e ulaşan yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi programların uygulandığı üniversite sayısı da bu yıl 80'in üzerine çıkarıldı.

Başarı sıralaması şartı devam ediyor

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik gibi programlar için uygulanan en düşük başarı sırası koşulu bu yıl da geçerli olacak. Kılavuzda yer alan "TYÇ" logosu ise diplomaların yurt dışında tanınırlığını artırarak öğrencilere uluslararası alanda kolaylıklar sağlayacak.

Ek yerleştirme süreci

Milli Eğitim Bakanlığı, rehber öğretmenler aracılığıyla tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Üniversiteler de düzenleyecekleri fuarlarla adaylara destek olacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 1-3 Eylül'de yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Ancak, ilk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirmeye başvuramayacak.

