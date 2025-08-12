400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?

Tüketici kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüşler, araba alma hayali kuranlar için önemli fırsatlar sunuyor. Taşıt finansmanı oranları uzun bir aradan sonra ilk kez %3,00 seviyesinin altına geriledi. Özellikle 36 ay vade ile sunulan taşıt kredilerinde en düşük oranlar bazı bankalarda dikkat çekiyor. Peki, 400 bin TL kredi için geri ödeme ne kadar? Ortalama otomobil fiyatı kaç TL oldu? Otomobil satışlarında son rakamlar ve fiyatlardaki reel değişim nasıl? Tüm detaylar aşağıda yer alıyor.

Taşıt Kredisi Oranlarında Son Durum

Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından kredi oranlarında gevşeme yaşandı. Geçen hafta taşıt kredisi oranları %3 ve üzerinde seyrederken, bu hafta oranlar ilk defa %3 seviyesinin altına indi.

En Ucuz Taşıt Kredileri

Albaraka: %2,99 (Kar payı oranı)

%2,99 (Kar payı oranı) Kuveyt Türk: %3,00 (Kar payı oranı)

%3,00 (Kar payı oranı) Vakıf Katılım: %3,15 (Kar payı oranı)

%3,15 (Kar payı oranı) Akbank: %3,25

%3,25 Garanti BBVA: %3,59

400 Bin TL Kredi İçin Geri Ödeme Tablosu

Finansman Tutarı: 400 bin TL

400 bin TL Finansman Oranı: %2,99

%2,99 Finansman Vadesi: 36 ay

36 ay Aylık Taksit: 20 bin 825 TL

20 bin 825 TL Toplam Geri Ödeme: 749 bin 716 TL

Kredilerde Son Durum

Taşıt kredisi hacmi: 56 milyar 311 milyon TL (1 Ağustos ile biten hafta)

56 milyar 311 milyon TL (1 Ağustos ile biten hafta) Kredi hacminde haftalık düşüş: 375 milyon TL

375 milyon TL Son 5 haftada toplam düşüş: 3,1 milyar TL

Otomobil Satışlarında Son Rakamlar

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları: Ocak-Temmuz döneminde %6,5 artışla 715 bin 695 adet

Ocak-Temmuz döneminde %6,5 artışla 715 bin 695 adet Sadece otomobil satışları: %6,68 artışla 572 bin 198 adet

İkinci El Otomobil Fiyatları ve Reel Değişim