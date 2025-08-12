Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?

Bankaların sunduğu en düşük taşıt kredisi oranları, 400 bin TL kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı ile otomobil satışlarındaki güncel veriler burada.

Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 08:01, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 08:02
Tüketici kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüşler, araba alma hayali kuranlar için önemli fırsatlar sunuyor. Taşıt finansmanı oranları uzun bir aradan sonra ilk kez %3,00 seviyesinin altına geriledi. Özellikle 36 ay vade ile sunulan taşıt kredilerinde en düşük oranlar bazı bankalarda dikkat çekiyor. Peki, 400 bin TL kredi için geri ödeme ne kadar? Ortalama otomobil fiyatı kaç TL oldu? Otomobil satışlarında son rakamlar ve fiyatlardaki reel değişim nasıl? Tüm detaylar aşağıda yer alıyor.

Taşıt Kredisi Oranlarında Son Durum

Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından kredi oranlarında gevşeme yaşandı. Geçen hafta taşıt kredisi oranları %3 ve üzerinde seyrederken, bu hafta oranlar ilk defa %3 seviyesinin altına indi.

En Ucuz Taşıt Kredileri

  • Albaraka: %2,99 (Kar payı oranı)
  • Kuveyt Türk: %3,00 (Kar payı oranı)
  • Vakıf Katılım: %3,15 (Kar payı oranı)
  • Akbank: %3,25
  • Garanti BBVA: %3,59

400 Bin TL Kredi İçin Geri Ödeme Tablosu

  • Finansman Tutarı: 400 bin TL
  • Finansman Oranı: %2,99
  • Finansman Vadesi: 36 ay
  • Aylık Taksit: 20 bin 825 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 749 bin 716 TL

Kredilerde Son Durum

  • Taşıt kredisi hacmi: 56 milyar 311 milyon TL (1 Ağustos ile biten hafta)
  • Kredi hacminde haftalık düşüş: 375 milyon TL
  • Son 5 haftada toplam düşüş: 3,1 milyar TL

Otomobil Satışlarında Son Rakamlar

  • Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları: Ocak-Temmuz döneminde %6,5 artışla 715 bin 695 adet
  • Sadece otomobil satışları: %6,68 artışla 572 bin 198 adet

İkinci El Otomobil Fiyatları ve Reel Değişim

  • Ortalama satılık otomobil fiyatı (Haziran): 968 bin 926 TL
  • Yıllık fiyat artışı: %11,2
  • Reel fiyat değişimi: %17,6 düşüş

