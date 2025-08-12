Gümrük Muhafaza'dan Zehir Tacirlerine Ağır Darbe

Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vurdu.

Ekiplerin son bir hafta içinde Edirne, Hakkari ve Mersin'deki gümrük kapılarında düzenlediği başarılı operasyonlarda, Türkiye'ye sokulmak istenen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin yurda girişi engellendi.

Gerçekleştirilen dört ayrı operasyonun detayları şöyle:

-4 Ağustos'ta Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 422 milyon 133 bin 420 TL değerinde 692 kilogram esrar yakalandı.

-4 Ağustos'ta Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 139 milyon 750 bin TL değerinde 65 kilogram eroin ele geçirildi.

-9 Ağustos'ta Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda yapılan ikinci bir operasyonda 66 milyon 650 bin TL değerinde 31 kilogram eroin yakalandı.

-9 Ağustos'ta Mersin Limanı'nda ise 358 milyon 70 bin TL değerinde 587 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde toplamda 1279 kilogram esrar ve 96 kilogram eroin olmak üzere 1 ton 375 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan şüpheliler hakkında Edirne, Yüksekova ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde başlatılan soruşturmaların devam ettiği bildirildi.