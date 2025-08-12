Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.