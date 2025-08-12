Antalya'da rüşvet paraları kuyumcular üzerinden aklanmış!

Rüşvet ve Usulsüzlük İddialarıyla Yeni Operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, döviz bürosu ve kuyumcular üzerinden milyonlarca liralık para trafiği tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye ihaleleriyle ilgili usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın son dalgasında 17 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı, çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.

195 Milyon Liralık Rüşvet İddiası

Soruşturma kapsamında, belediyeden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin hak ediş ödemelerini almak için dönemin Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği öne sürüldü. Paraların bir kısmının Finike'deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği belirlendi.

Para Kuyumcular Üzerinden Aklanmaya Çalışıldı

İddialara göre, döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular üzerinden sahte döviz ve hurda altın işlemleriyle para transferleri yapıldı. Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümü lüks araç alımlarında kullanıldı. Araçlar önce farklı kişiler adına tescil edildi, ödemeler ise bu kişilerin hesaplarından gerçekleştirildi.

Kayyum Talebi ve Mal Varlığı İncelemeleri

Savcılığın, soruşturma kapsamında 1 döviz bürosu ile 2 kuyumcuya kayyum atanmasını talep ettiği öğrenildi. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtlarının dosyaya girdiği, para hareketlerinin beyanlarla örtüştüğü belirtildi.

Böcek Hakkındaki Suçlamalar

Temmuz ayında düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında da ağır suçlamalar var. İddialara göre, 2024 yerel seçimleri öncesinde seçim çalışmaları için 25 milyon TL talep edildi, anlaşma sağlanamayınca araç giydirme işi karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura kesildi.

30 Milyon Liralık Konut Ödemesi İddiası

Bir diğer iddiaya göre, 2025 yılı Şubat ayında Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Kerimoğlu adına 30 milyon TL değerinde bir ev aldı. Bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından üç parça halinde ödendiği, banka hareketleri ve tanık beyanlarının bu iddiayı desteklediği kaydedildi.