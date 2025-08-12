Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Memurlar için ilk zam teklifi bugün verilecek
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Komisyonda PKK'nın Fesih Kararı ve Tahliye Düzenlemeleri Görüşülüyor

AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifiyle, terör örgütü üyeliği suçundan yargılananların durumları ve topluma kazandırılması için yeni adımlar atılıyor.

12 Ağustos 2025 09:45
PKK'nın silah bırakma kararı sonrasında, yasal düzenlemelerin altyapısını oluşturmak amacıyla TBMM Komisyonu çalışmalarına başladı. Bu süreçte AK Parti de yasal düzenleme önerileri üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Yapılacak düzenlemelerle, terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık gibi suçlardan yargılananların yargılamalarının durdurulması ve tutukluların tahliyesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye, bu gelişmeyle birlikte yeni bir döneme girerken, ilgili yasal düzenlemelerin hazırlığı TBMM Komisyonu'nda sürdürülüyor. AK Parti ise örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşü, topluma kazandırılması ve örgüt üyeliğine ilişkin yasal düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM'de Komisyon Çalışmaları

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te üçüncü kez toplanacak. Komisyona AK Parti, CHP ve DEM Parti üye bildirirken; İYİ Parti üye vermeyeceğini açıkladı. Toplantı bu kez basına açık olarak gerçekleşecek. Siyasi partiler, komisyona davet edilecek kişi ve kurumları belirleyerek önerilerini sunacak.

Komisyonun Önceki Toplantıları

  • İkinci toplantı geçtiğimiz hafta cuma günü yapıldı ve gizlilik kararı alınarak basına kapalı gerçekleşti.
  • Toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunum yaptı.

Gündemdeki Konular ve İddialar

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın komisyon üyeleriyle görüşmek istediği iddiası kulislere yansıdı. CHP'nin bu talebe sıcak bakmadığı belirtilirken, konunun komisyonda tartışılması bekleniyor. Komisyonun görev süresi uzatılmazsa aralık sonuna kadar çalışacak ve gerekli yasal düzenlemeleri gündemine alacak.

Yasa Teklifi Çalışmaları

AK Parti, süreci yasal zemine oturtmak için yasa teklifi hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde komisyona sürece ilişkin "müstakil" özel bir yasa hazırlanması önerisinde bulunulacağı öne sürüldü. Türk Ceza Kanunu'nda kendini fesheden terör örgütlerine ilişkin hüküm bulunmadığı için yeni bir yasa çalışması yapılacak.

Düzenlemenin Kapsamı

  • Tüm terör örgütlerinin yararlanabileceği bir düzenleme öngörülüyor.
  • "PKK'nın fesih kararı"na özel bir yasa teklifi hazırlanmayacak ancak yasanın gerekçesinde örgütün fesih ve silah bırakma kararına atıf yapılacak.
  • Muhalefet partileri ise Türk Ceza, İnfaz ve Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini savunuyor.

Tutukluların Tahliyesi ve Diğer Düzenlemeler

Yasa teklifine göre, "terör örgütünün varlığına son verdiğinin devlet birimleri tarafından doğrulanması" halinde; terör örgütü üyeliği, yardım yataklık gibi suçlardan yargılananların yargılamaları durdurulacak ve tutukluların tahliyesi gündeme gelecek. Fesih kararı, terör örgütlerinin tutuklu üyeleri dahil suça karışmış üyeleri için geçerli olacak; insan öldürme, öldürmeye azmettirme, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı gibi adi suç işleyenler mevcut Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yargılanacak.

Sosyal Destek ve Meslek Edindirme

  • Dönen örgüt üyelerinin hukuki durumu düzenlenecek.
  • Suça karışmayanların topluma kazandırılması, psikolojik ve eğitim desteği verilmesi planlanıyor.
  • Durumu uygun olanlara meslek edindirme desteği sağlanacak.
  • Ayrıca, terör suçları ile ilgili mevcut yasalardaki "ağırlaştırıcı" hükümlerin kaldırılması da gündeme gelecek.

