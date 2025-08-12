Komisyonda PKK'nın Fesih Kararı ve Tahliye Düzenlemeleri Görüşülüyor

PKK'nın silah bırakma kararı sonrasında, yasal düzenlemelerin altyapısını oluşturmak amacıyla TBMM Komisyonu çalışmalarına başladı. Bu süreçte AK Parti de yasal düzenleme önerileri üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Yapılacak düzenlemelerle, terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık gibi suçlardan yargılananların yargılamalarının durdurulması ve tutukluların tahliyesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye, bu gelişmeyle birlikte yeni bir döneme girerken, ilgili yasal düzenlemelerin hazırlığı TBMM Komisyonu'nda sürdürülüyor. AK Parti ise örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşü, topluma kazandırılması ve örgüt üyeliğine ilişkin yasal düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM'de Komisyon Çalışmaları

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te üçüncü kez toplanacak. Komisyona AK Parti, CHP ve DEM Parti üye bildirirken; İYİ Parti üye vermeyeceğini açıkladı. Toplantı bu kez basına açık olarak gerçekleşecek. Siyasi partiler, komisyona davet edilecek kişi ve kurumları belirleyerek önerilerini sunacak.

Komisyonun Önceki Toplantıları

İkinci toplantı geçtiğimiz hafta cuma günü yapıldı ve gizlilik kararı alınarak basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunum yaptı.

Gündemdeki Konular ve İddialar

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın komisyon üyeleriyle görüşmek istediği iddiası kulislere yansıdı. CHP'nin bu talebe sıcak bakmadığı belirtilirken, konunun komisyonda tartışılması bekleniyor. Komisyonun görev süresi uzatılmazsa aralık sonuna kadar çalışacak ve gerekli yasal düzenlemeleri gündemine alacak.

Yasa Teklifi Çalışmaları

AK Parti, süreci yasal zemine oturtmak için yasa teklifi hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde komisyona sürece ilişkin "müstakil" özel bir yasa hazırlanması önerisinde bulunulacağı öne sürüldü. Türk Ceza Kanunu'nda kendini fesheden terör örgütlerine ilişkin hüküm bulunmadığı için yeni bir yasa çalışması yapılacak.

Düzenlemenin Kapsamı

Tüm terör örgütlerinin yararlanabileceği bir düzenleme öngörülüyor.

na özel bir yasa teklifi hazırlanmayacak ancak yasanın gerekçesinde örgütün fesih ve silah bırakma kararına atıf yapılacak. Muhalefet partileri ise Türk Ceza, İnfaz ve Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini savunuyor.

Tutukluların Tahliyesi ve Diğer Düzenlemeler

Yasa teklifine göre, "terör örgütünün varlığına son verdiğinin devlet birimleri tarafından doğrulanması" halinde; terör örgütü üyeliği, yardım yataklık gibi suçlardan yargılananların yargılamaları durdurulacak ve tutukluların tahliyesi gündeme gelecek. Fesih kararı, terör örgütlerinin tutuklu üyeleri dahil suça karışmış üyeleri için geçerli olacak; insan öldürme, öldürmeye azmettirme, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı gibi adi suç işleyenler mevcut Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yargılanacak.

Sosyal Destek ve Meslek Edindirme