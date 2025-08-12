Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Cevdet Yılmaz'dan orman yangınlarıyla mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir anlayışla hareket ediyoruz. Riskli bölgelerde tüm kurumların eşgüdümüyle tedbirleri önceden alıyoruz." açıklamasında bulundu.

12 Ağustos 2025 10:24, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 10:38
Cevdet Yılmaz'dan orman yangınlarıyla mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iklim değişikliği ve artan yangın riskine karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Riskli bölgelerde tüm kurumların eşgüdümüyle tedbirleri önceden alacak bir anlayış birliği oluşturduk. Bunların hepsi önceden analiz ediliyor, sahada İHA'larla takip ediliyor. Sadece yangın çıktığında değil, yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına iklim değişikliği ve artan yangın riskine karşı alınan tedbirleri anlattı.

Yılmaz, sıcaklık artışının yangın riskini yükselttiğini belirterek, "Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar bir araya geldiğinde, yangın riski katlanarak yükseliyor. Bugüne kadar yaşanan orman yangınlarının sebeplerini rakamsal olarak analiz ettirdik. Nerelerden kaynaklanıyor, hangi şartlarda ortaya çıkıyor, bunların hepsine baktık." dedi.

Yangın Yönetim Merkezi'nin anlık verilerle çalıştığını vurgulayan Yılmaz, nerede risk yüksekse anında görülüp ona göre harekete geçildiğini kaydetti.

Riskli bölgelerde tüm kurumların eşgüdümüyle tedbirleri önceden alacak bir anlayış birliği oluşturduklarını, belirten Yılmaz, "Mesela, riskli bir bölgede demir yolu varsa, raylardan kıvılcım sıçramaması için belli süreyle seferlerin durdurulacak. Elektrik hatlarıyla ilgili ilave güvenlik önlemleri alınacak. Piknik alanları, riskli dönemlerde geçici olarak kapatılacak." ifadelerini kullandı.

"ÖNCEDEN ANALİZ VE TAKİP EDİYORUZ"

Alınan tedbirlerin sadece yangın anında değil, öncesinde de devreye girdiğini kaydeden Yılmaz, "Bunların hepsi önceden analiz ediliyor, sahada İHA'larla takip ediliyor. Yani sadece yangın çıktığında değil, yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Böylece hem doğamızı hem de can ve mal güvenliğini koruyoruz." diye konuştu.

