Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Memurlar için ilk zam teklifi bugün verilecek
Memurlar için ilk zam teklifi bugün verilecek
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi

Memur-Sen'in başlattığı #MemurTeklifBekliyor etiketi, toplu sözleşme sürecinde hükümetin zam teklifinin açıklanmasını talep eden kamu görevlilerinin sesi oldu. 14 saattir sosyal medya gündeminin zirvesinde yer alan etiket, 150 binden fazla paylaşım aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 10:14, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 10:19
Yazdır
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi

MemurTeklifBekliyor etiketi, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde gündemi belirledi.

Memur-Sen'in sosyal medya hesaplarında başlattığı bu etiket, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini bir an önce vermesi için yapılan çağrının etkisiyle büyük ilgi gördü. 14 saattir sosyal medya gündeminde ilk sırada yer alan etiket, 150 binden fazla kişi tarafından X platformunda paylaşıldı.

Toplu Sözleşme Sürecinde Beklentiler

4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyondan fazla kamu görevlisi emeklisi, 2026-2027 yılları için ekonomik ve sosyal haklarını doğrudan etkileyecek toplu sözleşme sürecinde müzakerelerin tamamlanmasının ardından Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini bekliyor.

Sosyal Medyada Geniş Katılım

Toplu Sözleşme sürecinin dar bir zamana sığdırılması nedeniyle teklifin bir an önce açıklanmasını isteyen Memur-Sen Konfederasyonu, dün akşam sosyal medya hesabından MemurTeklifBekliyor paylaşımı yaptı. Kısa sürede kamu görevlilerinin desteğiyle büyüyen ve kampanyaya dönüşen çalışma, Türkiye Gündemi Listelerinde ilk sıralara yerleşti. 14 saatten bu yana etiket hala listede yer alıyor.

  • Kamu görevlileri heyecanla Kamu İşveren Heyeti'nden ciddi bir teklif bekliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber