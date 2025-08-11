Keçiören Belediyesi Personeline Afet ve Yangın Eğitimi

Keçiören Belediyesi, iş güvenliği ve çalışan sağlığını önceleyen yaklaşımıyla afetlere hazırlık eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü öncülüğünde belediye personeline yönelik "Afet Farkındalık ve Yangınla Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

Afetlere Karşı Hazırlık: Teoriden Pratiğe

Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü öncülüğünde, Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) çatısı altında gerçekleştirilen eğitim, Doğal Afet Arama Kurtarma (DEAK) Eğitmeni Umut Muhammed Kuzey tarafından verildi.

Eğitimlerde, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru hareket tarzları, yangın öncesi önleyici uygulamalar ve tahliye sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri ele alındı.

Personel, yangın söndürme ekipmanlarını birebir kullanarak acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalenin önemini sahada deneyimledi.

"İş Güvenliği, Kurumsal Sorumluluğumuz"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eğitimlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Son yıllarda yaşanan yangın felaketleri hepimizin canını yakıyor, doğamız tahrip oluyor. Kurum olarak yalnızca halkımızın değil, çalışanlarımızın da güvenliğini önemsiyoruz. İş güvenliğini bir tercih değil, kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla afetlere karşı bilinçli personel yapısı oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz."

Hedef: Bilinçli Personel, Güvenli Toplum

Keçiören Belediyesi, bu tür eğitimlerle çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırarak hem iş güvenliğini sağlamayı hem de olası afet durumlarında topluma daha etkin hizmet sunmayı hedefliyor.