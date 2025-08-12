Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Memurlar için ilk zam teklifi bugün verilecek
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan riskli gebelere yakın takip

Sağlık Bakanlığınca, 49 riskli tanıdan birini taşıyan ve yüksek riskli gebelik tanısı alan anneler doğum öncesi ve sonrasındaki süreçte Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi ile yakından takip edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 11:19, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 11:26
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde tüm vatandaşların ve riskli grupların sağlığının korunması için tedbirler alınmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Riskli gruplar içinde yer alan anne ve anne adaylarının sağlığının korunmasına önem verdiklerinin altını çizen Demirkol, anne ölümlerinin önlenebilmesi amacıyla ilgili genel müdürlüklerle işbirliği halinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"Anne ölümlerimiz 100 binde 11'e kadar geriledi"

Demirkol, riskli gebelerin yakından takip edileceği "Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi" ile çok daha etkin sonuçlar almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Özellikle 2000'li yılların başında anne ölümlerinde 100 binde 64 civarında bir rakamımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlığın gelişmesi ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması kapsamında çok önemli yol kat edildi ve bu yıl içerisinde anne ölümlerimiz 100 binde 11'e kadar geriledi. Bu rakamı hızlıca 10'un altına indirebilmek en önemli hedefimiz. Bir anne ölümünün sıfırdan büyük olduğu gerçeği hepimizin zihninde ve kalbinde." diye konuştu.

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak "Riskli Gebeliklerin Yönetimi ve Anne Ölümlerine Etkisi" konulu çalıştay yaptıklarını anlatan Demirkol, şöyle konuştu:

"Çalıştayda bilimsel veriler ışığında bilim insanlarımızın da destek verdiği komisyonlarda yeni 49 tanımızı belirledik. Bu 49 tanı yüksek riskli gebe olarak bir annenin, anne adayının takip edilmesini sağlayacak tanılar. Annelerimiz, gebelik öncesinde veya gebelik sırasında herhangi bir şekilde bu tanıları aldığında sistemde artık yüksek riskli gebe olarak tanımlanacak. Tanı alan annelerimiz hem aile hekimlerimiz hem de süreç içerisinde özel hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimizde yakından takip edilecek. Herhangi bir şekilde sağlık testlerine başvurduğunda yüksek riskli gebe olarak tüm sistemde görülecek."

Yüksek riskli gebelere 8 branşta öncelik sağlanacak

Demirkol, annelerin il ve ilçelerde kurulan sistemler çerçevesinde gebelik sürecinde 4 kez, doğumdan sonraki ilk 6 haftada sıklıkla aranarak süreçlerinin takip edileceğini aktararak, gerektiğinde evlerinin ziyaret edileceğini ve ekiplerin annelerin tüm sağlık ihtiyaçlarında yanlarında olacağını dile getirdi.

İl ve ilçelerde takip sistemini sağlayacak koordinatörlerin ve desteğin sağlanması için algoritmaların belirlendiğini söyleyen Demirkol, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüksek riskli gebelerimiz hem gebelik hem de lohusalık süreçlerinde 8 branşa randevusuz şekilde gidebilecek. Gebelerimize, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) öncelik tanınmış olduğu, yüksek riskli gebelerimizin il ve ilçelerimizde belirlenmiş koordinasyon ekiplerimizle arandığı, hastanede ve aile kimliklerinde çok daha yakından takip edilebilecekleri sistemleri geliştirdik. Bu yazılımlar geliştirilerek çok daha iyi noktaya gelecek.

Bilimsel veriler ışığındaki yeni tanılarla artık yüksek riskli gebelerimizin yakından takip edildiği, aile hekiminden hastaneye, hastaneden aile hekimine dijital entegrasyonla tüm klinik bilgilerinin notlarının gönderildiği, en doğru yere en doğru ve hızlı şekilde gitmelerini sağlayacak bu sistemimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

Öte yandan, sistemle yüksek riskli gebelere, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, nöroloji, üroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve dahiliye birimlerine ayaktan başvuru yaptıklarında MHRS randevu zorunluluğu olmadan öncelik tanınacak.

