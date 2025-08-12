Dünyada En Fazla Üniversiteye Sahip Ülkeler Hangileri?
Dünyada en çok üniversiteye sahip ülkeler UNESCO verilerine göre açıklandı. ABD, Hindistan ve Çin listenin başında yer alıyor.
Dünya genelinde yükseköğretim alanında öne çıkan bazı ülkeler, sahip oldukları üniversite sayısı ve eğitim kalitesi ile dikkat çekiyor.
Çok sayıda eğitim kurumu bulunsa da, belirli ülkeler hem nicelik hem de nitelik bakımından diğerlerini geride bırakıyor. Yurtdışında eğitim planlayanlar ve akademik kariyerini şekillendirmek isteyenler için, dünyada en çok üniversiteye sahip ülkeler açıklandı. UNESCO'nun Dünya Yüksek Öğrenim Veritabanı (WHED) tarafından hazırlanan rapor, üniversite sayılarının yüksek olduğu ülkeleri ortaya koydu.
En Çok Üniversiteye Sahip Ülkeler
- Amerika Birleşik Devletleri: 4.000'den fazla
- Hindistan: 3.500+
- Çin: 3.100+
- Brezilya: 1.200+
- Japonya: 1.100+
- Rusya: 1.000+
- Meksika: 900+
- Endonezya: 800+
- Almanya: 700+
- Fransa: 600+