Toplu Sözleşmede, 70 Teklifin 'Yeni Teklif' Kapsamında Müzakeresi Edilmesi Kabul Edildi

8.Dönem Toplu Sözleşmede Genele İlişkin verilen tekliflerden 70 adedi Kamu İşveren Heyeti tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde "Yeni Teklif" kapsamında müzakere edilmesi kabul edildi. 13 Ağustos'taki görüşmeye Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri katılacak.

İşte "Niteliği İtibarıyla Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek" 70 adet Yeni Tekliflerden bazıları:

KAMU GÖREVLİLERİNE KİRA YARDIMI

Kamu görevlilerine 15000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda her ay kira yardımı yapılması teklif edilmiştir. Bu rakam şu anda aylık yaklaşık 17.550 TL civarında bir rakama tekabül etmektedir.

GİYECEK YARDIMI ÖDENEĞİ

Kamu görevlilerine 2026 ve 2027 yıllarında 15000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda bu yılların Şubat ayı aylıklarıyla birlikte verilmek üzere ödenek verilmesi teklif edilmiştir. Bu tutar da yaklaşık 17.550 TL tutarındadır.

DİNİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram öncesinde ödenen son aylıklarıyla birlikte 20000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda dini bayram ikramiyesinin ödeneceği teklif edilmiştir. Bu tutar da yaklaşık olarak 23.400 TL tutarındadır.

ÇOK SAYIDA UNVAN İÇİN HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİKLERİ

Matbaacı, teknisyen yardımcısı, aşçı, aşçı yardımcısı, itfaiyeci, ARFF memuru, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, terzi, şoför, arşiv memuru, enformasyon memuru, fotoğrafçı, kameraman, kaptan, güvenlikçi, kaloriferci, laborant yardımcısı, kuaför, berber unvanındakiler ile en az orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik öğrenim mezunu diğer Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin hizmet sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmesi teklif edilmiştir.

Yukarıda sayılan unvanlar haricindeki Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanların Genel İdare Hizmetler Sınıfına geçirilmesi yönünde teklif sunulmuştur.

ÇOK SAYIDA DURUM İÇİN SOSYAL YARDIMLARIN KAPSAMI

Silah altına alınma, doğum, evlat edinme, hastalık ve refakat mazeretleri sebebiyle aylıksız izinde olan kamu görevlilerine aile yardımı, kreş yardımının verilmesine devam edileceği, silah altına alınma ve doğum sebebiyle aylıksız izne ayrılan kamu görevlilerine, net aylığının %50' sinin ve SGK primlerinin ödenmesi konusunda teklif sunulmuştur.

TAŞRA UZMANLARININ MALİ VE ÖZLÜK HAKLARI

Teklifle birlikte taşra uzmanlarının özlük haklarının merkezdeki emsal personelle eşitlenmesi teklif edilmiştir.

KAMU PERSONEL SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde kamu görevlilerinin liyakat, kariyer, unvan, yetki ve sorumluluklarını esas alacak şekilde yeniden belirlenmesi ve kamu görevlilerinin ücret, maaş ve sair ödemelerinin adil ücret skalasına uygun şekilde düzenlenmesi için yetkili konfederasyon ve sendikalarla ortak çalışmanın 2026 yılı içerisinde tamamlanacağı yönünde teklif sunulmuştur. Bu teklif, tüm kamu personel rejimini ilgilendiren bir teklif olması sebebiyle memurların atanma, yükselme vd. kriterlerinin günümüz koşullarına ve kıdeme, liyakata göre uyarlanması adına önemli bir adımı hayata geçirebilecektir.