Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Fuat Oktay: Ankara'dan 5 Yeni Ülkeye 8 Noktaya Direkt Uçuş Başlıyor

AJet, Ankara'dan 5 yeni ülkedeki 8 noktaya haftalık 70 direkt uçuş başlatacak. Bu kapsamda ilk olarak Ekim ayı sonunda Barcelona ve Madrid'e doğrudan seferler yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 12:59, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 13:30
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, meclisteki makamında AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Fuat Oktay, Ankara'dan dünya başkentlerine ve önemli merkezlere hava köprüsü kurulacağını belirtti.

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Bolat ve ekibiyle çok uzun süreden beri yapmış olduğu çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarının altını çizdi.

Ankara Vizyon 2035 Kapsamında Yeni Uçuş Noktaları

Fuat Oktay, "Ankara Vizyon 2035" projeleri kapsamında, Ankara'dan direkt uçuşlu uluslararası yeni destinasyonlar eklenmesi amacıyla AJet Genel Müdürü Sayın Kerem Sarp ile görüştüklerini ifade etti. Bu yıl sonuna kadar 5 yeni ülkedeki 8 yeni noktaya haftalık ilave 70 direkt uçuş ekleneceği bilgisini paylaştı.

Ankara'dan Avrupa'nın Önemli Şehirlerine Doğrudan Uçuşlar

  • Ekim ayı sonunda Ankara'dan Barcelona ve Madrid'e doğrudan uçuşlar başlatılacak.
  • İlerleyen zamanlarda ise Brüksel, Milano ve Roma gibi Avrupa'nın önemli şehirlerine doğrudan uçuşlar başlayacak.
  • Gerekli izinler tamamlandıktan sonra Ankara ile Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın birçok kentiyle daha hava köprüsü kurulacak.

Türk Cumhuriyetlerle Hava Ulaşım Ağı Güçlenecek

Bu çalışmalar sonucunda Türk Cumhuriyetlerle hava ulaşım ağı daha da güçlendirilecek. Ankara, uluslararası uçuşlarda yeni ve güçlü bir merkez (hub) olacak.

