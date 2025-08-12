Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin katma değerli üretimi artırma politikasıyla yüksek teknolojili ürünlerin imalatındaki artış haziranda yüzde 88,2 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 13:05, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 13:06
Yazdır
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretiminde artış hız kesmeden devam ediyor.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artışla 113,6'ya çıktı. Söz konusu artış son 16 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bu artışa imalat sanayisinin etkisi dikkati çekerken, söz konusu sektörün, toplam sanayi üretim endeksindeki değişime etkisi 8,4 puanı buldu. İmalat sanayisi üretim endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 9,5 artarak 114,9 seviyesine yükseldi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisindeki artışa etkisinin 4,2 puan olduğu hesaplandı.

Bu alanı 2,9 puan ile "orta-düşük teknoloji ürünlerinin üretimi", 2,2 puan ile "diğer ulaşım araçlarının üretimi", 1,8 puanla "gıda ürünlerinin imalatı" ve 1,7 puanla "düşük teknoloji ürünlerinin imalatı" izledi.

Teknoloji üretimlerinde rekor artışlar

Türkiye'de, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayi ve üretim altyapısını yüksek teknoloji ve katma değer ekseninde güçlendirmek için yapılan çalışmalar meyvesini veriyor. Teknoloji ürünlerinin üretiminde de endeks bazında yılın ilk 6 ayında rekor seviyeler görülüyor.

Bu kapsamda, yüksek teknolojili ürün imalatı haziranda yüzde 88,2'lik artışla 212'ye ulaştı. Böylece endeksin kaydedildiği 2011'den bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesi görülmüş oldu.

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalatı da aynı ayda yüzde 2,6 yükselişle 121,7'ye ulaştı. Orta-düşük teknolojili ürünler sektörü yüzde 9,1 artışla 112,8'e ve düşük teknolojili ürünler de yüzde 4,6 yükselişle 102'ye çıktı. Böylece artış oranlarında, orta-düşük teknolojili ürünlerde son 16 ayın, düşük teknolojili ürünlerde ise son 3 yılın rekor seviyesi görüldü.

Sermaye malından mobilyaya endeksler yükselişte

Ayrıca, takvim etkilerinden arındırılmış endekste bu yıl en yüksek seviyesini gören kategoriler arasında 175,1 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı öne çıktı.

Söz konusu ürünleri 164,4 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 153,2 ile sermaye malı, 131 ile içeceklerin imalatı, 127,6 ile fabrikasyon metal ürünler (makine ve teçhizat hariç), 119,3 ile ağaç ve mantar ürünleri imalat, 112,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, 111,8 ile kauçuk ve 110,9 ile mobilya imalatı takip etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber