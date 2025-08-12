Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
Balıkçılar heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de denize açılmak için gün sayan balıkçılar, teknelerinin bakım ve onarımı için son hazırlıklarını yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 13:46, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 13:47
Balıkçılar heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle, teknelerini limana çeken balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor.

Palamut avcılığının 15 Ağustos'ta başlayacak olması dolayısıyla küçük tekne sahipleri de ağlarını elden geçirip teknelerinin boya ve makine bakımlarını yapıyor.

Sinop Tersanesi'nde tekne bakımını yapan 40 yıllık balıkçı Recep Yeni, bereketli bir sezon dilediklerini belirtti.

Yeni, "Küçük çaplı balıkçılar için sezonun 15 gün erkene alınarak 15 Ağustos'ta açılacağı söylendi. Biz de mecburen teknelerimizi erken bakıma aldık. Her sene yapılan işleri tekrarlıyoruz. Boyası, macunu, zımparası, makine bakımlarıyla sezona hazırlık yapıyoruz. İnşallah bol ve bereketli bir sezon olur. Bu sezon balıkçılık şimdilik iyi gözükmüyor. Tabii ki deniz bu ne olacağı belli olmaz. İnşallah güzel bir sezon olur. Herkese bol bir balık sezonu geçirmesini diliyorum" dedi.

