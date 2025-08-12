Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sendika, Dernek ve Diğer STK

Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya Hükümetin zam oranlarını değerlendirdi. Kaya, "Bu rakamlar piyasa gerçeklerinden uzak. Bu teklif, milyonlarca memurun sofrasındaki ekmeği küçültür" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 14:36, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 14:48
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin 2026-2027 yıllarına yönelik ilk zam teklifini açıkladı. Buna göre;

  • 2026'nın ilk 6 ayı: %10
  • 2026'nın ikinci 6 ayı: %6
  • 2027'nin ilk 6 ayı: %4
  • 2027'nin ikinci 6 ayı: %4

Açıklanan oranlara Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya itiraz ederek, "Bu rakamlar piyasa gerçeklerinden uzak. Bu teklif, milyonlarca memurun sofrasındaki ekmeği küçültür" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonun Çok Altında"

Kaya, teklifin mevcut ekonomik tabloyu yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

"Pazara, kiraya, faturaya yansıyan artışlar, açıklanan oranların birkaç katıdır. Bu oranlar memuru evladının eğitiminden, hastasının ilacından kısmaya zorlar. Enflasyonun yıl sonu tahminleri bile bu rakamların çok üzerindeyken, bu oranları çözüm diye sunmak memurun halini görmezden gelmektir.

Maaşımıza reel artış yapılmadığı sürece, her zam hayat pahalılığı karşısında sessiz bir kesintidir. Bordromuzdan eksiltilen yalnızca rakam değil, emeğimizin itibarıdır. Bu nedenle kabul etmiyoruz."

Talepler Net

Kaya, hükümete şu çağrılarda bulundu:

  • Günü kurtaran değil, yarını güvence altına alan teklifler getirilsin.
  • Taban aylığa kalıcı artış ve refah payı sağlansın.
  • Vergi dilimi adaletsizliği son bulsun, yıl ortasında memurun cebine gizli kesinti yapılmasın.

Basın Açıklaması 15.30'da

Kaya, gerçekçi ve ölçülebilir artışlar gelene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, bugün saat 15.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenleyeceklerini duyurdu.

