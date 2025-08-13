Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
İlanlarda Yüksek İş Tecrübesi Başvuruları Engelliyor!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda belirli bir adayı tanımlayacak şekilde 10 yıllık kamu tecrübesi arandı!

Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 00:10, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 16:41
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 12 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Lisans ve Yüksek Lisansını Sosyal Hizmet Bölümü'nde bitirmiş olmak. En az 10 yıl Devlet kurumlarında Sosyal Hizmet alanında çalışmış olmak ve Sosyal Hizmet alanında ders verme tecrübesine sahip olmak." şartı aranmıştır.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım şartlarını düzenleyen; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; "İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir." Hükmü yer almaktadır.

İlgili Yönetmeliğe göre, söz konusu tecrübenin belirli bir adayı "TANIMLAMAYACAK" şekilde yazılmaması açık bir şekilde ifade edilmiş iken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin tecrübe için 10 yıl gibi bir süre belirlemesi ve bu sürenin yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlandırılması açık bir şekilde yönetmeliğe aykırıdır.

Bu nedenle, henüz başvuruları yeni başlayan ilgili kadro ilanının daha geniş bir katılıma ve rekabete imkan vermesini temin etmek, kişiye özel bir şekilden kapsayıcı bir ilana dönüştürmek için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından düzeltme yoluna gidilmesi faydalı olacaktır!

