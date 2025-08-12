'Rezerv Alan İlan Etmeseydik Zenginler Ucuza Kapatırdı'

Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

'Rezerv Alan İlan Etmeseydik Zenginler Ucuza Kapatırdı'

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası şehir merkezinin yeniden inşasına ilişkin süreci anlatarak, rezerv alan ilanının önemini vurguladı. "Eğer rezerv alan ilan etmeseydik, zenginler arsaları ucuza kapatırdı" diyen Yavuz, yeni Malatya'nın inşasıyla ilgili hedefleri paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 15:17, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 15:19
Yazdır
'Rezerv Alan İlan Etmeseydik Zenginler Ucuza Kapatırdı'

400 Hektarlık Alan 3 Ayda Tahliye Edildi

Vali Yavuz, son 11 ayda çalışmaların hızlandığını ve şehir merkezinde 400 hektarlık alanın 3 ay gibi kısa sürede tahliye edildiğini belirtti. Rezerv alan formülünün "yarının Malatyası"nın inşası için gerekli olduğunu ifade eden Yavuz, "Yeni bir şehir dizaynı için bu adım şarttı" dedi.

Zemin Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Şehir merkezinde zemini güçlendirmek amacıyla 127 kilometre fore kazık çakıldığını, 20 bin metre diyafram duvar yapıldığını söyleyen Yavuz, çalışmalar tamamlandığında "gözlere inanılmaz bir Malatya" ortaya çıkacağını dile getirdi.

Uydu Kentler ile Çok Merkezli Yapı

Malatya'nın eskiden tek merkezli bir şehir olduğunu hatırlatan Vali Yavuz, özellikle İkizce bölgesinin öne çıktığını belirtti. "Artık uydu kentler oluşuyor, şehir çok merkezli bir yapıya kavuşuyor" dedi.

110 Bin Konut ve İşyeri İnşası
Afet sonrası yürütülen inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Yavuz, yıl sonuna kadar afetle ilgili bölümlerin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Kent genelinde toplam 110 bin konut ve işyeri inşa ediliyor.

Projelerin Maliyeti Açıklandı
Kentte yürütülen projelerin maliyetine ilişkin de bilgi veren Yavuz, yatırımların milyarlarca lirayı bulduğunu söyledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Malatya'nın ekonomik, sosyal ve ticari hayatında büyük bir dönüşüm hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber