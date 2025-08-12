53 derecelik sıcak kenti boşalttı
Şanlıurfa'da termometreler 53 dereceyi gösterdi. Kavurucu hava nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, vatandaşlar gölgeliklerde ve çeşme başlarında serinlemeye çalıştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 15:24, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 15:23
Türkiye'de etkisini sürdüren kavurucu sıcak havalar Şanlıurfa'yı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Termometreler 53 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ise yeşil alanlarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.
Bazı vatandaşların çeşm elerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinledikleri görüldü.
Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.