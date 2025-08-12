Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?

Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin önemli kararlar alındı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıkları

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ile Bilal Macit, genel müdürler ve 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını bildirerek genelgeye ilişkin bilgiler verdi.

Genelgede Öne Çıkan Konular

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi: Her ilde aile meselesini sistemin odağına alıp çocuklara bunun anlamı üzerine farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapılacak.

Her ilde aile meselesini sistemin odağına alıp çocuklara bunun anlamı üzerine farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapılacak. Dijital içeriklerin kullanımı: EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında dijital içeriklerden yararlanılması sağlanacak.

EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında dijital içeriklerden yararlanılması sağlanacak. Okul ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri arasında işbirliği: Velilerin eğitim ve öğretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması hedefleniyor.

Okul Kıyafetlerinde Yeni Düzenlemeler

Bakan Tekin, okul formasının ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek.

Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen olmayacak.

Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak.

Kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

Orman Sevgisi ve Fidan Dağıtımı

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasında orman sevgisi ve ormanları koruma temalı etkinlikler düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yapılarak çocukların ağaç dikmeleri teşvik edilecek ve fidan dağıtımı gerçekleştirilecek.

Eğitimde İstişare ve Katılımcılık

Bakan Tekin, eğitimde başarıya ulaşmanın aynı hedefe birlikte yürümekten geçtiğini belirtti. Göreve geldikleri günden bugüne kadar atılan adımların paydaşlar ve eğitimcilerle yapılan istişareler ışığında hayata geçirildiğini vurguladı. Toplantıda alınan kararların hayırlı olması temenni edildi.

İl müdürleri toplantısı, birim amirlerinin sunumlarıyla gün boyu devam edecek.



