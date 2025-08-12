Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
Zam Teklifinin Karşısında Memurun Tabutunu Kaldırdılar

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin 2026-2027 yıllarına ilişkin ilk zam teklifi, memur ve emeklilerden büyük tepki gördü. Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenleyerek, teklifin "memur için yoğun bakım, emekli için kesin ölüm ilanı" anlamına geldiğini vurguladı.

Zam Teklifinin Karşısında Memurun Tabutunu Kaldırdılar

Basın açıklamasını yapan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel, hükümetin açıkladığı rakamların gerçek hayat pazarında karşılığı olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Bu teklif; memuru yoksulluk sınırının altında, emekliyi açlık sınırına mahküm etmeyi hedefleyen bir tasfiye planıdır. Çarşı-pazar fiyatlarının, kiraların ve faturaların katlandığı bir dönemde bu oranların memurun alım gücünü artırması mümkün değildir."

Yetkili Konfederasyona Yönelik Eleştiriler

Demirel, masada bulunan yetkili konfederasyonun yıllardır hükümetin düşük tekliflerini kabul ettiğini ifade ederek şu çağrıyı yaptı:
"Ya memur ve emeklinin size teslim ettiği yetkiyi hakkıyla kullanırsınız ya da biz gelir, sendikacılığın nasıl yapılacağını gösteririz. Artık göstermelik pazarlıklar ve sonucu baştan belli tiyatrolar son bulmalıdır."

Teklifin Sonuçları

Konfederasyonun açıklamasında, teklifin memur, emekli ve gençler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler şu şekilde sıralandı:
. Memur maaşının yarısını kiraya verecek, kalanıyla faturalar arasında sıkışacak.
. Emekli, gıda, ilaç ve kira üçgeninde geçim mücadelesi verecek.
. Çocukların beslenme çantası daha da hafifleyecek, gençlerin gelecek umutları azalacak.
. Enflasyon kadar artış dönemini sona erdirmeyen bu teklif, hayatın hiçbir alanına dokunmayacak.

"Bu Teklifin Altına İmza Atan, Sefalete Ortak Olur"

Demirel, teklifin kabul edilmesi halinde bunun memur ve emeklinin vicdanında affedilmeyeceğini belirterek, "Bu teklifi kabul eden, milyonların ahını alır" dedi.

TABUT KALDIRDILAR

Basın açıklamasının ardından konfederasyon
Zam Teklifinin Karşısında Memurun Tabutunu Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünden kaldırdı.

